У Горішніх Плавнях легковик збив 10-річного хлопчика на пішохідному переході: дитина відбулась синцем

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13 січня близько 16.40 на вулиці Добровольського у Горішніх Плавнях сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це стало відомо із сюжету Телеканалу ГОК.

За попередньою інформацією, водійка автомобіля Nissan Juke, рухаючись на невеликій швидкості, збила 10-річного хлопчика, який, за її словами, раптово вибіг на пішохідний перехід. Хлопчик отримав незначні травми у вигляді синця на руці. Водійка пояснила, що не встигла зреагувати через несподівану появу дитини на дорозі.

Правоохоронці склали на водійку адміністративний протокол за ст. 124 КУпАП (порушення правил дорожнього руху, що спричинило ДТП). Санкція статті передбачає штраф або позбавлення права керування.

Нагадаємо, нещодавно у Миргороді водій збив на дорозі підлітка та втік з місця події.