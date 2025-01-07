У Миргороді водій збив на дорозі підлітка та втік з місця події

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Сьогодні, 7 січня, близько 12.00 у Миргороді сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, легковик збив 14-річного хлопця та зник з місця події. Підліток травмувався, але госпіталізація йому не знадобилася.

Згодом поліція розшукала водія та автомобіль, що збили хлопця. Ним виявився 42-річний місцевий житель на автомобілі Dacia Logan.

На чоловіка правоохоронці склали адмінпротоколи за ст. 124 та ст. 122-4 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Нагадаємо, 1 січня на Миргородщині автомобіль на смерть збив пішохода.