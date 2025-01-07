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«Зливала» в інтернет місця базування військових: на Полтавщині викрили переселенку з Луганщини

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 465 Коментарів: 2

Жінці загрожує до 8 років ув'язнення

На Полтавщині співробітники Служби безпеки України викрили жінку, яка публікувала в інтернеті місця базування військовослужбовців Збройних сил України. Про це інформують у пресслужбі управління СБУ у Полтавській області.

За даними правоохоронців, підозрюваною виявилася переселенка з Луганщини, яка на почату повномасштабного вторгнення переїхала у Полтавську область. В одній із соцмереж жінка оприлюднила інформацію про місце розташування українських військових. Спільнота, де вона опублікувала допис, налічує понад 10 тисяч користувачів.

Після цього фахівці СБУ вжили заходів для убезпечення особового складу військового підрозділу та унеможливлення завдання удару армією РФ.

Під час обшуків правоохоронці виявили та вилучили у жінки комп’ютерну техніку та мобільний телефон як речові докази її діяльності.

Жінці повідомили про підозру за ч.2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України — несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану.
Підозрюваній загрожує ув'язнення терміном від п’яти до восьми років.
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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Полтавська обласна прокуратура
Теги: СБУ прокуратура Полтавщини базування військових
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Коментарі: 2

1 246
Andron777:
Сьогодні, 18:25

Чергова любітьєльніца каZапського міра. Але чогось не до каZапів втекла, а на Полтавщину...


3 0
4 874
1
zzzzzz:
Сьогодні, 19:51

Чого іпало замазали? Таке як цих переміщених тре ізолювати всіх, шоб небуло доступу до вільного переміщення, бо зза таких тварюк гинуть люди


1 0

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