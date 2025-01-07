«Зливала» в інтернет місця базування військових: на Полтавщині викрили переселенку з Луганщини

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 465 Коментарів: 2

На Полтавщині співробітники Служби безпеки України викрили жінку, яка публікувала в інтернеті місця базування військовослужбовців Збройних сил України. Про це інформують у пресслужбі управління СБУ у Полтавській області.

За даними правоохоронців, підозрюваною виявилася переселенка з Луганщини, яка на почату повномасштабного вторгнення переїхала у Полтавську область. В одній із соцмереж жінка оприлюднила інформацію про місце розташування українських військових. Спільнота, де вона опублікувала допис, налічує понад 10 тисяч користувачів.

Після цього фахівці СБУ вжили заходів для убезпечення особового складу військового підрозділу та унеможливлення завдання удару армією РФ.

Під час обшуків правоохоронці виявили та вилучили у жінки комп’ютерну техніку та мобільний телефон як речові докази її діяльності.