У Полтаві переселенець з Харківщини передавав росіянам дані про переміщення військової техніки

У Полтаві фахівці Служби безпеки України затримали переселенця з Харківщини, який передавав росіянам дані про переміщення української військової техніки. Про це повідомляють у пресслужбі СБУ.
Чоловік ще на початку повномасштабного вторгнення переїхав із Харківської області у Полтаву, а далі сам намагався вийти на російські спецслужби, щоб співпрацювати з ними.
Кіберспеціалісти відомства встигли запобігти передачі інформації про рух військової техніки у межах Харківської області — підозрюваний хотів передати інформацію про маршрути руху бойових танків українських військ та їхню орієнтовну кількість.
Також чоловік намагався виявити логістичні центри, що проводять техобслуговування та ремонтують важку бронетехніку.
Як повідомляють в СБУ, цю інформацію армія РФ могла б використати для підготовки бойових операцій на східному фронті, зокрема на Куп’янському напрямку.
Для того, щоб вийти на російські спецслужби, чоловік публікував у прокремлівських телеграм-каналах власні дописи, у яких вихваляв владу РФ та героїзував російські війська.
Правоохоронці зазначають, що в одному із таких чатів йому співпрацю і запропонували.
Для отримання необхідної інформації чоловік використовував своїх знайомих, які лишилися жити на Харківщині.
За місцем проживання у чоловіка слідчі вилучили комп’ютерну техніку та мобільні телефони із доказами злочинної діяльності.
Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 1 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння територією України). Наразі чоловік перебуває під вартою — йому загрожує ув’язнення.
Нагадаємо, нещодавно на Полтавщині судили жителя Кременчука, що поширював у соцмережах антиукраїнський контент. Також на початку року у Полтаві затримали агента служби зовнішньої розвідки Росії, що готував інформаційні диверсії.
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