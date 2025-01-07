У повітрі Кременчука зафіксували перевищення вмісту пилу і формальдегіду

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З 30 грудня по 4 січня у повітрі Кременчука зафіксували перевищення вмісту пилу та формальдегіду. Про це повідомили у Полтавському обласному центрі з гідрометеорології.

Вказано, що 31 грудня та 3 січня у повітрі було перевищення пилу у 1,3 та 1,4 раза відповідно. Перевищення формальдегіду фіксували протягом тижня від 1,1 до 1,6 раза.

Проби атмосферного повітря відбирались на чотирьох стаціонарних постах, які розташовані по вул. Молодіжній, вул. Івана Приходька та неподалік зупинок «Центральний ринок» та «Кредмаш».

Нагадаємо, раніше «Кременчуцький Телеграф» писав, як забруднене повітря впливає на здоров'я жителів міста.