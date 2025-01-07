Після завершення різдвяно-новорічних свят жителі Кременчука починають поступово прибирати ялинки. Як їх правильно утилізувати, повідомляють у пресслужбі Кременчуцької міськради.
Біля сміттєвих баків, на контейнерних майданчиках є місце для великогабаритного сміття — саме там містянам і потрібно залишати ялинки та гілки. Проте складати їх потрібно окремо від інших відходів.
Після цього дерева працівники КАТП-1628 збиратимуть і вивозитимуть. У подальшому їх подрібнюватимуть та виготовлятимуть брикети для опалення.
Громадян закликають не викидати ялинки безпосередньо у сміттєві контейнери — це додає кількості роботи комунальникам.
Нагадаємо, наприкінці минулого року на Полтавщині екоінспектори перевіряли законність вирубки та продажу ялинок.
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