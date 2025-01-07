Новорічні свята закінчилися — куди кременчужанам діти ялинки

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 156

Містян закликають не викидати ялинки у сміттєві баки

Після завершення різдвяно-новорічних свят жителі Кременчука починають поступово прибирати ялинки. Як їх правильно утилізувати, повідомляють у пресслужбі Кременчуцької міськради.

Біля сміттєвих баків, на контейнерних майданчиках є місце для великогабаритного сміття — саме там містянам і потрібно залишати ялинки та гілки. Проте складати їх потрібно окремо від інших відходів.

Після цього дерева працівники КАТП-1628 збиратимуть і вивозитимуть. У подальшому їх подрібнюватимуть та виготовлятимуть брикети для опалення.

Громадян закликають не викидати ялинки безпосередньо у сміттєві контейнери — це додає кількості роботи комунальникам.

Нагадаємо, наприкінці минулого року на Полтавщині екоінспектори перевіряли законність вирубки та продажу ялинок.