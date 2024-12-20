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На Полтавщині перевіряють законність порубки та продажу ялинок: зафіксовані випадки порушення

Сьогодні, 22:00 Переглядів: 70

 

За незаконне придбання, продаж чи порубку ялинок передбачена відповідальність

На Полтавщині та сусідній Черкащині екологи зафіксували 14 випадків порушення заготівлі ялинок. Про це інформують у пресслужбі Державної екологічної інспекції Центрального округу.

Фахівці зазначають, що нині в екоінспекції триває операція «Новорічна ялинка», спрямована на збереження хвойних дерев та запобігання незаконною торгівлею ними.

Зокрема, екоінспектори спільно із правоохоронцями та лісниками проводять рейди у місцях, де ялинки ростуть, а також на організованих та стихійних пунктах торгівлі ялинками.

 

Так у період із 2 до 19 грудня у Полтавській та Черкаській областях під час рейдів було зафіксовано 14 порушень природоохоронного законодавства, а винних у незаконній порубці та реалізації ялинок притягнули до відповідальності.

Нагадаємо, за незаконне придбання, продаж чи порубку дерев передбачене покарання.

Де у Кременчуці купити ялинку законно

Придбати новорічне дерево кременчужани можуть на ринках або у лісництві:

  • ринок «Центральний» та «Плеяда»;
  • район зупинки «Героїв України»;
  • район зупинки «Аврора»;
  • лісництво на вулиці Шевченка, 41 або у Малій Кохнівці, вулиця Лісна, 7а.

На ринках ціни на ялинки стартують від 100 гривень.

Ціни на ялинки та гілки у лісництві

Зазначимо також, що усі ялинки під час продажу повинні мати на собі бирки зі штрих-кодом. 


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Автор: Яна Гудзь
Теги: ялинки вирубування продаж порушення екологічна інспекція
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