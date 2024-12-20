На Полтавщині перевіряють законність порубки та продажу ялинок: зафіксовані випадки порушення

На Полтавщині та сусідній Черкащині екологи зафіксували 14 випадків порушення заготівлі ялинок. Про це інформують у пресслужбі Державної екологічної інспекції Центрального округу.
Фахівці зазначають, що нині в екоінспекції триває операція «Новорічна ялинка», спрямована на збереження хвойних дерев та запобігання незаконною торгівлею ними.
Зокрема, екоінспектори спільно із правоохоронцями та лісниками проводять рейди у місцях, де ялинки ростуть, а також на організованих та стихійних пунктах торгівлі ялинками.
Так у період із 2 до 19 грудня у Полтавській та Черкаській областях під час рейдів було зафіксовано 14 порушень природоохоронного законодавства, а винних у незаконній порубці та реалізації ялинок притягнули до відповідальності.
Нагадаємо, за незаконне придбання, продаж чи порубку дерев передбачене покарання.
Придбати новорічне дерево кременчужани можуть на ринках або у лісництві:
На ринках ціни на ялинки стартують від 100 гривень.
Зазначимо також, що усі ялинки під час продажу повинні мати на собі бирки зі штрих-кодом.
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