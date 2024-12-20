Завтра у Кременчуці погодинних графіків відключення світла не буде — «Полтаваобленерго»

Сьогодні, 21:08 Переглядів: 121

У суботу, 21 грудня, у Кременчуці та на Полтавщині графік погодинного відключення світла не застосовуватимуть. Про це повідомили у пресслужбі компанії «Полтаваобленерго».

Національна енергетична компанія «Укренерго» не довела обсяг розвантаження для регіону.

Водночас споживачам радять раціонально використовувати електроенергію у години пікового навантаження та не вмикати одночасно кілька потужних приладів із 08.00 до 20.00.

Зазначимо, що завтра у Кременчуці можливе застосування графіків планового відключення світла.