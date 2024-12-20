У грудні 758 мешканців Полтавщини отримають понад 6 млн грн матеріальної допомоги

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Серед отримувачів допомоги родини загиблих захисників, поранені військові, онкохворі, чорнобильці, постраждалі від пожеж та довгожителі

У грудні матеріальну допомогу з обласного бюджету отримають 758 жителів області. На це з обласного бюджету виділили понад 8 млн грн.

Про це у своєму телеграм-каналі повідомив очільник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін.

Родинам полеглих захисників і захисниць України виплатять майже 4 млн грн. Ще понад 1,4 млн грн виплатять пораненим військовим на лікування — від 5 до 20 тис. грн кожному.

— Сім’ї загиблої в Кременчуцькому районі внаслідок російської агресії спрямуємо 50 тис. грн, — написав Філіп Пронін.

Ще 465 мешканців Полтавщини отримають понад 2,5 млн грн допомоги на лікування, зокрема онкозахворювань.

Від 2 до 10 тис. грн отримають 12 ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції.

Також шістьом людям, які опинилися в складному матеріальному становищі, виділять від 5 до 15 тис. грн. Мешканцю Новосанжарської громади, будинок якого пошкоджено внаслідок масштабної пожежі — 15 тис. грн.

А з нагоди 100-річного ювілею п’ятьом довгожителям області нададуть по 5 тис. грн.

Нагадаємо, у листопаді мешканці Полтавщини отримали майже 6 млн грн матеріальної допомоги — її виплатили 529 громадянам.