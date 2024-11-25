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У листопаді мешканці Полтавщини отримають майже 6 млн грн матеріальної допомоги

Вчора, 21:01 Переглядів: 143

 

Гроші на допомогу отримають 529 мешканців області

У листопаді матеріальну допомогу із бюджету області отримають 529 громадян Полтавщини. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив очільник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін.

За словами Проніна, на це із обласного бюджету виділили понад 5,8 млн грн.

Родинам загиблих військовослужбовців виплатять 2,9 млн грн. На лікування поранених захисників та захисниць виділили понад 1 млн грн — кожен отримає від 5 до 20 тисяч гривень.

Постраждалій унаслідок російської збройної агресії виплатимо 25 тис. грн. Ще одній мешканці області, будинок якої пошкоджено через ракетний удар, — майже 83 тис. грн, — пише Пронін.

Ще 310 мешканців Полтавщини отримають понад 1,6 млн грн допомоги на лікування, зокрема онкозахворювань. Від 2 до 10 тис. грн отримають сім ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Також двом людям, чиї будинки постраждали внаслідок пожежі, виплатять 30 тис. грн. 

Нагадаємо, також 79 жителів Полтавщини у листопаді отримають державну соціальну допомогу. Виділили на це майже 184 тис. грн.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: матеріальна допомога соціальний захист обласний бюджет гроші
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