На Полтавщині завершують ремонтні роботи на 6 місцевих дорогах, дві з яких у Кременчуцькому районі

Вчора, 22:00 Переглядів: 186

Минулого тижня ремонтні бригади працювали на дорогах у Новогалещинській та Пришибській громад

На Полтавщині дорожні бригади завершують ремонтно-будівельний сезон. За минулий тиждень в області оновили близько 28 тис. м² покриття місцевих автодоріг. Загалом із початку року за кошти обласного та місцевих бюджетів відремонтували більше 320 тис. м².

Про це повідомив очільник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін.

За його словами, в області протягом минулого тижня ремонтні бригади працювали на дорогах у 6-ти громадах. На території Кременчуцького району роботи проводили на ділянках двох доріг:

Василівка — Нова Галещина — Пришиб у Новогалещинській громаді;

Дмитрівка — Кобелячок — Кишеньки у Пришибській громаді.

— Нині дорожні служби готуються до роботи в зимовий період. Переобладнують техніку, проводять заготівлю протиожеледних матеріалів. Спільними зусиллями до результату — безпечних і якісних автошляхів на Полтавщині, — зазначає Філіп Пронін.

Нагадаємо, на ремонт сумнозвісної дороги у Піщаному з обласного бюджету планують виділити 10 млн грн.