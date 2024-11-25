На Полтавщині завершують ремонтні роботи на 6 місцевих дорогах, дві з яких у Кременчуцькому районі

На Полтавщині дорожні бригади завершують ремонтно-будівельний сезон. За минулий тиждень в області оновили близько 28 тис. м² покриття місцевих автодоріг. Загалом із початку року за кошти обласного та місцевих бюджетів відремонтували більше 320 тис. м².
Про це повідомив очільник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін.
За його словами, в області протягом минулого тижня ремонтні бригади працювали на дорогах у 6-ти громадах. На території Кременчуцького району роботи проводили на ділянках двох доріг:
Нагадаємо, на ремонт сумнозвісної дороги у Піщаному з обласного бюджету планують виділити 10 млн грн.
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