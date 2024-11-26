Полтавщина отримала додатково 83 млн грн на житло для сімей 41 ветерана війни

Цього року Полтавська область вже отримала 134 млн грн на компенсації вартості квартир для 67 сімей ветеранів
Доступне житло для захисників і захисниць — на особливому контролі. Це одна зі складових реалізації пункту «Політика Героїв» Плану внутрішньої стійкості України, який представив Президент України Володимир Зеленський.
Полтавщина отримала державну субвенцію майже 134 млн грн на компенсації вартості квартир для 67 сімей ветеранів війни. Нове житло вже придбали 24 родини цієї категорії, а також 5 сімей учасників бойових дій на території інших держав, які мають інвалідність унаслідок війни.
Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін.
Нагадаємо, 19 листопада Президент України Володимир Зеленський представив у Верховній Раді «План внутрішньої стійкості», один із розділів якого має назву «Політика Героїв» і присвячений соціальному захисту та вшануванню ветеранів російсько-української війни.
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