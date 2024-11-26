Коли штраф від ТЦК може зрости удвічі та чи можна сподіватися на зменшення його розміру

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 428

Ігнорування штрафу від ТЦК може дорого обійтися — якщо не заплатити його вчасно, то сума зростає удвічі та до неї додається виконавчий збір

В Україні військовозобов’язані особи, які порушують правила військового обліку, зокрема своєчасно не оновлюють військово-облікові дані, можуть бути притягнуті до адміністративної відповідальності у вигляді штрафів. Проте, є випадки, коли чималенька сума штрафу від Територіального центру комплектування та соціальної підтримки може подвоїтися та ще доведеться трохи доплатити.

Чому таке можливо «Кременчуцький Телеграф» раніше вже розповідав. А як уникнути подвоєння штрафу?

Якщо штраф не було сплачено протягом 15 днів, територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП) передають постанову про притягнення до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу до виконавчої служби для його примусового стягнення. У такому випадку сума штрафу, згідно з нормами чинного законодавства, автоматично подвоюється.

Це визначає стаття 308 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП): у разі несплати штрафу в зазначений термін правопорушник зобов’язаний сплатити подвійний розмір первісного штрафу, а також компенсувати додаткові витрати на облік правопорушень, розмір яких встановлює уряд України.

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Мінімальний розмір штрафу, який передбачений статтею 210 КУпАП за порушення правил військового обліку — 17 тисяч гривень.

Отже, після передачі справи до виконавчої служби він зросте до 34 тисяч гривень. А до цієї суми додадуться витрати, пов’язані з примусовим стягненням штрафу — виконавчий збір. Це ще 10% від остаточної суми штрафу.

Як уникнути подвоєння штрафу та мінімізувати ці ризики

Протягом 15 днів після накладення санкцій особа має два варіанти дій: сплатити штраф у повному розмірі або ж оскаржити постанову у передбаченому законом порядку, якщо є на це підстави. Якщо цього не зробити, виконавча служба може вжити примусових заходів для стягнення штрафу, зокрема:

блокування банківських рахунків;

автоматичного списання коштів із карток;

арешту майна.

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Як зазначили у Мін’юсті, відповідно до статті 308 КУпАП у разі несплати правопорушником штрафу у строк, встановлений цим кодексом, постанова про накладення штрафу надсилається для примусового виконання до органу державної виконавчої служби (ДВС) за місцем проживання порушника, місцем його роботи або за місцезнаходженням його майна.

Після відкриття виконавчого провадження державний виконавець направляє запити, щоб встановити наявність грошей, рухомого та нерухомого майна у боржника. Після цього з метою погашення боргу можуть арештувати спочатку рахунки, а потім транспорт та нерухомість. Не проводять стягнення, якщо це єдине житло чи земельна ділянка за умови, що сума стягнення за виконавчим документом не перевищує 160 тисяч гривень. Також є перелік майна, яке не може бути стягнене. Наприклад, це холодильник і телевізор, якщо вони одні на родину. Коли ж борг погашають, всі арешти знімаються.

Щоб уникнути ризиків, пов’язаних з пропуском встановленого терміну на сплату штрафу потрібно регулярно перевіряти інформацію про адміністративні правопорушення. Вчасна сплата штрафу дозволяє уникнути подвоєння суми та додаткових витрат, а також запобігає можливим примусовим заходам з боку виконавчої служби.

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Знижка на штраф

На початку жовтня у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт № 12093 «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо удосконалення механізмів притягнення осіб до адміністративної відповідальності за порушення правил військового обліку та законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію». Його метою є удосконалення порядку притягнення осіб до адміністративної відповідальності за порушення правил військового обліку, у тому числі шляхом «самостійного звернення особи до ТЦК та СП та добровільної сплатити накладеного штрафу у розмірі 50% від мінімального визначеного статтею розміру». Тобто, у законопроєкті йдеться, що замість мінімальної суми штрафу у 17 тисяч гривень можна добровільно сплатити половину — 8500 грн. Автори законопроєкту обґрунтували цю пропозицію тим, що надто багато військовозобов’язаних цього року так і не уточнили свої персональні дані, як того вимагало законодавство. А суми штрафу завеликі. Наприкінці жовтня цей законопроєкт розглянув профільний комітет, який його підтримав та рекомендував винести на розгляд Верховної Ради. Проте, за місяць, що минув з того часу, його так і не включили в порядок денний сесійних засідань парламенту. Коли цей законопроєкт буде розглянутий в Раді поки невідомо.

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Нагадаємо, раніше ми писали, які штрафні санкції загрожують військовозобов’язаному, який не матиме при собі військово-облікового документа під час перевірки ТЦК.

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Ми також повідомляли, що ТЦК на Полтавщині готуються до розсилки повісток засобами поштового зв’язку.

А до кінця 2024 року через «Укрпошту» планується направити військовозобов’язаним 900 тисяч повісток. Повістки планується формувати за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів. При цьому уряд змінив правила поштового зв’язку, зменшивши термін на те, щоб забрати повістку з пошти до 3-х днів. Після повернення повістки неврученою з проставленою про це відміткою пошти, ТЦК зможе почати процедуру накладення штрафу «заочним» порядком.

Зазначимо, що Кабмін скоротив термін прибуття до ТЦК та СП за повісткою після її отримання поштою до 7 днів, замість 14, як це було раніше. Це стосується обласних центрів. В інших населених пунктах термін явки становить 10 днів.

Тиждень замість двох: Кабмін скоротив термін явки до ТЦК за повісткою

Перевірити чинність повісток, сформованих за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів, та вручених через «Укрпошту», можна шляхом зчитування QR-коду в застосунку «Резерв+».