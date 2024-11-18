У листопаді державну соціальну допомогу отримають 79 тисяч жителів Полтавщини

Сьогодні, 18:32 Переглядів: 165

На державну соціальну допомогу цього місяця спрямовано майже 184 млн грн

Державна соціальна допомога залишається важливим компонентом підтримки людей, які опинилися у складних життєвих ситуаціях. У листопаді виплати отримають 79 тисяч жителів Полтавщини. На це спрямовано майже 184 млн грн.

Про це у своєму Телеграм-каналі повідомив очільник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін.

За його словами, протягом місяця матеріальну підтримку отримають:

19,7 тисячі жителів області при народженні дитини;

19 тисяч людей з інвалідністю;

8,9 тисячі постраждалих унаслідок Чорнобильської катастрофи — компенсацію за пільгове забезпечення продуктами;

7,2 тисячі малозабезпечених сімей;

7 тисяч людей з інвалідністю і тих, хто не має права на пенсію;

6,6 тисячі жителів Полтавщини — на догляд;

4,8 тисячі багатодітних сімей — допомогу на дітей.

— Нарахування виплат банківські установи вже провели, через «Укрпошту» — до 25 листопада. Продовжуємо забезпечувати соціальною підтримкою тих, хто дійсно цього потребує, — написав Філіп Пронін.