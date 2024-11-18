У листопаді державну соціальну допомогу отримають 79 тисяч жителів Полтавщини

На державну соціальну допомогу цього місяця спрямовано майже 184 млн грн
Державна соціальна допомога залишається важливим компонентом підтримки людей, які опинилися у складних життєвих ситуаціях. У листопаді виплати отримають 79 тисяч жителів Полтавщини. На це спрямовано майже 184 млн грн.
Про це у своєму Телеграм-каналі повідомив очільник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін.
За його словами, протягом місяця матеріальну підтримку отримають:
- 19,7 тисячі жителів області при народженні дитини;
- 19 тисяч людей з інвалідністю;
- 8,9 тисячі постраждалих унаслідок Чорнобильської катастрофи — компенсацію за пільгове забезпечення продуктами;
- 7,2 тисячі малозабезпечених сімей;
- 7 тисяч людей з інвалідністю і тих, хто не має права на пенсію;
- 6,6 тисячі жителів Полтавщини — на догляд;
- 4,8 тисячі багатодітних сімей — допомогу на дітей.
— Нарахування виплат банківські установи вже провели, через «Укрпошту» — до 25 листопада. Продовжуємо забезпечувати соціальною підтримкою тих, хто дійсно цього потребує, — написав Філіп Пронін.
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