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У листопаді державну соціальну допомогу отримають 79 тисяч жителів Полтавщини

Сьогодні, 18:32 Переглядів: 165

 

На державну соціальну допомогу цього місяця спрямовано майже 184 млн грн

Державна соціальна допомога залишається важливим компонентом підтримки людей, які опинилися у складних життєвих ситуаціях. У листопаді виплати отримають 79 тисяч жителів Полтавщини. На це спрямовано майже 184 млн грн.

Про це у своєму Телеграм-каналі повідомив очільник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін.

За його словами, протягом місяця матеріальну підтримку отримають:

  • 19,7 тисячі жителів області при народженні дитини;
  • 19 тисяч людей з інвалідністю;
  • 8,9 тисячі постраждалих унаслідок Чорнобильської катастрофи — компенсацію за пільгове забезпечення продуктами;
  • 7,2 тисячі малозабезпечених сімей;
  • 7 тисяч людей з інвалідністю і тих, хто не має права на пенсію;
  • 6,6 тисячі жителів Полтавщини — на догляд;
  • 4,8 тисячі багатодітних сімей — допомогу на дітей.
— Нарахування виплат банківські установи вже провели, через «Укрпошту» — до 25 листопада. Продовжуємо забезпечувати соціальною підтримкою тих, хто дійсно цього потребує, — написав Філіп Пронін.
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Автор: Віктор Крук
Теги: Полтавська ОВА Полтавська область Соціальна допомога виплати допомога
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