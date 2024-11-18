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У Кременчуці відбулися змагання «Тато, мати та дитина» до Дня людей з інвалідністю

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 187

Відбулися змагання до Міжнародного дня людей з інвалідністю в рамках фестивалю «Сильні духом»

У суботу, 16 листопада, на спортивній базі корпусу № 1 ВПУ № 7 відбулися спортивні змагання «Тато, мати та дитина — наша українська спортивна родина», присвячені  Міжнародному дню людей з інвалідністю. Змагання пройшли у межах міського фестивалю «Сильні духом». Про це повідомляє Кременчуцький міський осередок «Союзу осіб з інвалідністю України».

На відкритті талановитий хлопець, активний член  осередку Олександр Хітренко прочитав вірш «Живи Україна»!  Учасників привітали заступник начальника управління молоді і спорту Аліна Косовська, голова правління організації «Спеціальна олімпіада України» Сергій Христенко, голова організації «Ніхто крім нас» Віталій Чобітько, голова КМО СОІУ Андрій Мельник та інші.

В різноманітних змаганнях взяли участь 17 сімей: 51 особа від ГО «КДЮЦС «Оріяна», КДЮСШ «Авангард» та міста Горішні Плавні.

Команди змагалися в конкурсах для слабких з набивання тенісної кульки на тенісній ракетці, змаганнях з дартсу, з складання «Пірамідки». Проводився конкурс «Баскетбольний штрафний кидок», міні — футбол на одні ворота та інші.

 

Призові місця розподілилися по загальним групам таким чином:

  • Група «Здорові»: перше місце — родина Ільчуків (ГО «КДЮЦС «Оріяна»), друге місце-родина Калініченко (КДЮСШ «Авангард»), третє місце — родина Давидових (КДЮСШ «Авангард»).
  • Група «Сильні»: перше місце — родина Зеркалів (ГО «КДЮЦС «Оріяна»), друге місце — родина Греценко (м.Горішні Плавні), третє місце — родина Ломакіних (КДЮСШ «Авангард»).
  • Група «Середні»: перше місце — родина Штанько (м.Горішні Плавні), друге місце — родина Бурдельових (КДЮСШ «Авангард»), третє місце — родина Замикули (КДЮСШ «Авангард»).
  • Група «Слабкі»: перше місце — родина Солоснюків (КДЮСШ «Авангард»), друге місце — родина Нєстєрових (м.Горішні Плавні), третє місце — родина Саломатіних (КДЮСШ «Авангард»).

Всі переможці отримали грамоти й медалі.

Співорганізатор заходу — Кременчуцький міський осередок ВО СОЇУ.

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Автор: Мирослава Українська
Теги: особи з інвалідністю змагання Кременчуцький осередок осіб з інвалідністю
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