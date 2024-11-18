У Кременчуці відбулися змагання «Тато, мати та дитина» до Дня людей з інвалідністю

У суботу, 16 листопада, на спортивній базі корпусу № 1 ВПУ № 7 відбулися спортивні змагання «Тато, мати та дитина — наша українська спортивна родина», присвячені Міжнародному дню людей з інвалідністю. Змагання пройшли у межах міського фестивалю «Сильні духом». Про це повідомляє Кременчуцький міський осередок «Союзу осіб з інвалідністю України».
На відкритті талановитий хлопець, активний член осередку Олександр Хітренко прочитав вірш «Живи Україна»! Учасників привітали заступник начальника управління молоді і спорту Аліна Косовська, голова правління організації «Спеціальна олімпіада України» Сергій Христенко, голова організації «Ніхто крім нас» Віталій Чобітько, голова КМО СОІУ Андрій Мельник та інші.
В різноманітних змаганнях взяли участь 17 сімей: 51 особа від ГО «КДЮЦС «Оріяна», КДЮСШ «Авангард» та міста Горішні Плавні.
Команди змагалися в конкурсах для слабких з набивання тенісної кульки на тенісній ракетці, змаганнях з дартсу, з складання «Пірамідки». Проводився конкурс «Баскетбольний штрафний кидок», міні — футбол на одні ворота та інші.
Всі переможці отримали грамоти й медалі.
Співорганізатор заходу — Кременчуцький міський осередок ВО СОЇУ.
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