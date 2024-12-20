Де у Кременчуці планово вимикатимуть світло у суботу, 21 грудня

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Енергетики проводитимуть ремонтні роботи

У суботу, 21 грудня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання у зв’язку з роботами по технічному обслуговуванню та ремонту електромереж. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго». З 8.00 до 16.00 с. Мала Кохнівка. З 8.00 до 17.00 пров. Василя Барки, 3-22;

вул. Володимира Винниченка, 3-20А;

вул. Козацька, 15/22-17/9;

вул. Плеханова, 4-14/2;

просп. Полтавський, 5-44/2;

вул. Романа Шухевича, 3-9;

вул. Давида Кострова, 4-47/11;

вул. Івана Багряного, 31/16;

вул. Івана Дзюби, 2/3;

вул. Рєпіна, 9/28-60/3;

вул. Панаса Саксаганського, 2/9-31;

вул. Паризька, 16/38,18,20/33;

вул. Антона Чехова, 1/13-35/9;

пров. Антона Чехова, 3-7/26;

вул. Вадима Кришталя, 32-63;

пров. Григорія Ашкаренка, 1, 3, 5.

пров. Герцена, 3-9Б;

вул. Дмитра Демидюка, 7-28;

вул. Іллі Ткаченка, 50/11-73;

вул. Махоркова, 9/1-24А;

пров. Прорізний, 28/30,30;

вул. Академіка Герасимовича, 95-166;

вул. Гайдамацька, 80;

пров. Гарматний, 3-22;

пров. Калиновий, 3-9А;

пров. Криворізький, 2/2-18;

вул. Народних Ополченців, 1-46;

пр. Ополченський, 6-14;

вул. Чумацький Шлях, 87-123А.

вул. Академіка Герасимовича, 141А-204;

вул. Гайдамацька, 147;

вул. Сержанта Мельничука, 16;

пров. Урожайний, 3-20;

туп. Урожайний, 1-12;

вул. Чумацький Шлях, 125-129;

вул. Ярослава Мудрого, 8А.

вул. Виноградна, 15-56;

вул. В.Івасюка, 31-86/46;

пров. І.Приходька, 3-24;

вул. І.Франка, 4-40;

пров. Крюківський, 4-12;

вул. Насосна,2/25-100;

пров. Насосний,3-58;

вул. М.Березовського,7-45;

пров. М.Савченка,3-8;

вул. Республіканська, 1-107;

вул. Тупікова, 3-10;

пров. К.Ушинського, 1-14;

пров. Ф Мазуленка, 2/7-7;

вул. Х. Алчевської, 2;

пров. Художній, 2-15;

вул. Художня, 28-57/2,

пров. Крюківський, 4-12;

вул. Вільної України, 29-60;

вул. Ольги Кобилянської, 3-12/17;

вул. Романа Шухевича, 30, 31.

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