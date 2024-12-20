Де у Кременчуці планово вимикатимуть світло у суботу, 21 грудня
Сьогодні, 20:00
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Енергетики проводитимуть ремонтні роботи
У суботу, 21 грудня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання у зв’язку з роботами по технічному обслуговуванню та ремонту електромереж. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 16.00
З 8.00 до 17.00
- пров. Василя Барки, 3-22;
- вул. Володимира Винниченка, 3-20А;
- вул. Козацька, 15/22-17/9;
- вул. Плеханова, 4-14/2;
- просп. Полтавський, 5-44/2;
- вул. Романа Шухевича, 3-9;
- вул. Давида Кострова, 4-47/11;
- вул. Івана Багряного, 31/16;
- вул. Івана Дзюби, 2/3;
- вул. Рєпіна, 9/28-60/3;
- вул. Панаса Саксаганського, 2/9-31;
- вул. Паризька, 16/38,18,20/33;
- вул. Антона Чехова, 1/13-35/9;
- пров. Антона Чехова, 3-7/26;
- вул. Вадима Кришталя, 32-63;
- пров. Григорія Ашкаренка, 1, 3, 5.
- пров. Герцена, 3-9Б;
- вул. Дмитра Демидюка, 7-28;
- вул. Іллі Ткаченка, 50/11-73;
- вул. Махоркова, 9/1-24А;
- пров. Прорізний, 28/30,30;
- вул. Академіка Герасимовича, 95-166;
- вул. Гайдамацька, 80;
- пров. Гарматний, 3-22;
- пров. Калиновий, 3-9А;
- пров. Криворізький, 2/2-18;
- вул. Народних Ополченців, 1-46;
- пр. Ополченський, 6-14;
- вул. Чумацький Шлях, 87-123А.
- вул. Академіка Герасимовича, 141А-204;
- вул. Гайдамацька, 147;
- вул. Сержанта Мельничука, 16;
- пров. Урожайний, 3-20;
- туп. Урожайний, 1-12;
- вул. Чумацький Шлях, 125-129;
- вул. Ярослава Мудрого, 8А.
- вул. Виноградна, 15-56;
- вул. В.Івасюка, 31-86/46;
- пров. І.Приходька, 3-24;
- вул. І.Франка, 4-40;
- пров. Крюківський, 4-12;
- вул. Насосна,2/25-100;
- пров. Насосний,3-58;
- вул. М.Березовського,7-45;
- пров. М.Савченка,3-8;
- вул. Республіканська, 1-107;
- вул. Тупікова, 3-10;
- пров. К.Ушинського, 1-14;
- пров. Ф Мазуленка, 2/7-7;
- вул. Х. Алчевської, 2;
- пров. Художній, 2-15;
- вул. Художня, 28-57/2,
- пров. Крюківський, 4-12;
- вул. Вільної України, 29-60;
- вул. Ольги Кобилянської, 3-12/17;
- вул. Романа Шухевича, 30, 31.
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