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Де у Кременчуці планово вимикатимуть світло у суботу, 21 грудня

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Енергетики проводитимуть ремонтні роботи

У суботу, 21 грудня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання у зв’язку з роботами по технічному обслуговуванню та ремонту електромереж. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 16.00

  • с. Мала Кохнівка.

З 8.00 до 17.00

  • пров. Василя Барки, 3-22;
  • вул. Володимира Винниченка, 3-20А;
  • вул. Козацька, 15/22-17/9;
  • вул. Плеханова, 4-14/2;
  • просп. Полтавський, 5-44/2;
  • вул. Романа Шухевича, 3-9;
  • вул. Давида Кострова, 4-47/11;
  • вул. Івана Багряного, 31/16;
  • вул. Івана Дзюби, 2/3;
  • вул. Рєпіна, 9/28-60/3;
  • вул. Панаса Саксаганського, 2/9-31;
  • вул. Паризька, 16/38,18,20/33;
  • вул. Антона Чехова, 1/13-35/9;
  • пров. Антона Чехова, 3-7/26;
  • вул. Вадима Кришталя, 32-63;
  • пров. Григорія Ашкаренка, 1, 3, 5.
  • пров. Герцена, 3-9Б;
  • вул. Дмитра Демидюка, 7-28;
  • вул. Іллі Ткаченка, 50/11-73;
  • вул. Махоркова, 9/1-24А;
  • пров. Прорізний, 28/30,30;
  • вул. Академіка Герасимовича, 95-166;
  • вул. Гайдамацька, 80;
  • пров. Гарматний, 3-22;
  • пров. Калиновий, 3-9А;
  • пров. Криворізький, 2/2-18;
  • вул. Народних Ополченців, 1-46;
  • пр. Ополченський, 6-14;
  • вул. Чумацький Шлях, 87-123А.
  • вул. Академіка Герасимовича, 141А-204;
  • вул. Гайдамацька, 147;
  • вул. Сержанта Мельничука, 16;
  • пров. Урожайний, 3-20;
  • туп. Урожайний, 1-12;
  • вул. Чумацький Шлях, 125-129;
  • вул. Ярослава Мудрого, 8А.
  • вул. Виноградна, 15-56;
  • вул. В.Івасюка, 31-86/46;
  • пров. І.Приходька, 3-24;
  • вул. І.Франка, 4-40;
  • пров. Крюківський, 4-12;
  • вул. Насосна,2/25-100;
  • пров. Насосний,3-58;
  • вул. М.Березовського,7-45;
  • пров. М.Савченка,3-8;
  • вул. Республіканська, 1-107;
  • вул. Тупікова, 3-10;
  • пров. К.Ушинського, 1-14;
  • пров. Ф Мазуленка, 2/7-7;
  • вул. Х. Алчевської, 2;
  • пров. Художній, 2-15;
  • вул. Художня, 28-57/2,
  • пров. Крюківський, 4-12;
  • вул. Вільної України, 29-60;
  • вул. Ольги Кобилянської, 3-12/17;
  • вул. Романа Шухевича, 30, 31.
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Автор: Віктор Крук
Теги: Полтаваобленерго відключення світла відключення електроенергії планові відключення
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