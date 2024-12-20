СБУ повідомила про підозру черговому російському генералу, який віддав наказ на ракетний удар по знімальній групі Reuters

Сьогодні, 19:00 Переглядів: 184 Коментарів: 1

Внаслідок ракетного удару по готелю у Краматорську загинув оператор та п’ятеро журналістів отримали поранення

Служба безпеки України зібрала доказову базу на російського генерала, який організував ракетний удар по знімальній групі міжнародної інформаційної агенції Reuters 24 серпня 2024 року. Тоді внаслідок влучання балістичною ракетою РФ по готелю «Сапфір» у Краматорську загинув співробітник Reuters, а ще 5 його колег отримали поранення.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

За даними слідчих Служби безпеки, відповідальним за цю повітряну атаку є російський генерал-полковник Олексій Кім. Наразі він обіймає посаду заступника начальника генерального штабу збройних сил РФ.

Саме цей російський генерал-полковник підписав директиву та віддав бойовий наказ на вогневе ураження готелю, де перебували лише цивільні. Для здійснення атаки він залучив один із підпорядкованих йому підрозділів ракетних військ.

Згідно із бойовим наказом Кіма його підлеглі вдарили по готелю балістичною ракетою «Іскандер-М». Вогневим ураженням було повністю зруйновано будівлю цивільного об’єкта, а крім журналістів Reuters, ушкодження різного ступеня тяжкості отримали ще 5 інших цивільних осіб.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили російському генерал-полковнику Кіму про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 (ведення агресивної війни);

ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни).

— Наразі тривають комплексні заходи для притягнення зловмисника до відповідальності. Кожного воєнного злочинця РФ буде знайдено і покарано, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 17 грудня в Москві був ліквідований генерал-лейтенант Ігор Кіріллов — начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту збройних сил РФ. Так співпало, що напередодні, 16 грудня, СБУ заочно повідомила йому про підозру у скоєнні злочину за тими ж самими двома статтями Кримінального кодексу України. Його звинувачували у масовому застосуванні російськими військами забороненої хімічної зброї проти Сил оборони на східному та південному фронтах України.