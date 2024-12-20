У Мін'юсті розповіли про порядок надання послуг державної реєстрації актів цивільного стану поки немає доступу до реєстру

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 61

Наразі всі відділи державної реєстрації актів цивільного стану працюють у штатному режимі та продовжують надавати послуги у сфері державної реєстрації актів цивільного стану

У зв’язку з припиненням доступу до державних реєстрів, зокрема до Державного реєстру актів цивільного стану громадян (ДРАЦС), Міністерство юстиції повідомило про порядок реєстрації актів цивільного стану та отримання виплат у зв’язку з народженням дитини або похованням.

— Наразі всі відділи державної реєстрації актів цивільного стану (відділи ДРАЦС) працюють у штатному режимі та продовжують надавати послуги у сфері державної реєстрації актів цивільного стану, — йдеться у повідомленні Міню ста.

Також зазначається, що відділами ДРАЦС забезпечено:

проведення державної реєстрації народження фізичної особи та її походження, шлюбу, розірвання шлюбу, зміни імені, смерті в паперовій формі без використання програмних засобів ведення цього реєстру;

прийом у паперовій формі заяв про повторну видачу свідоцтв;

про внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та припинення дії;

повторну видачу свідоцтв про всі види державної реєстрації актів цивільного стану на підставі паперових носіїв актових записів.

У повідомленні Мін’юсту йдеться, що під час тимчасової відсутності доступу до Держреєстру актів цивільного стану громадян для подання заяв про державну реєстрацію актів цивільного стану, внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання, повторну видачу свідоцтва використовуються їх паперові форми.

Такий порядок передбачений Правилами внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 12 січня 2011 року № 96/5.

З актуальною інформацією про всі відділи ДРАЦС можна ознайомитися на сайтах відповідних міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції, які наразі доступні:

Центральне міжрегіональне управління Міністерства юстиції

Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції

Південне міжрегіональне управління Міністерства юстиції

Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції

Полтавська область обслуговується Східним міжрегіональним управлінням Міністерства юстиції.

Щодо виплат

У Мін’юсті зазначають, що отримання виплат у зв’язку з народженням дитини або на поховання у зв’язку зі смертю можливе шляхом звернення громадян безпосередньо до відповідних органів.

Найближчий час у форматі онлайн неможливе:

подання заяв на отримання вище перелічених послуг;

отримання витягу з Реєстру;

подання заяв та отримання комплексної послуги «єМалятко»;

подання заяв та документів на проставлення апостиля.

Також наразі неможливе отримання послуг у сфері ДРАЦС через ЦНАПи на підставі узгоджених рішень, проте органи місцевого самоврядування в рамках делегованих повноважень продовжують надання послуг щодо державної реєстрації народження, смерті, шлюбу.

— Звертаємо увагу, що після відновлення роботи, вся інформація про відповідні дії, що здійснювались поза Реєстром, буде внесена до Реєстру, — резюмували у повідомленні Мін’юсту.

Нагадаємо, очільниця Міністерства юстиції України Ольга Стефанішина сьогодні вранці на брифінгу заявила, що загрози втрати даних держреєстрів через хакерську атаку РФ немає, а роботу реєстрів Мінюсту тимчасово припинено для уникнення подальших загроз.