Глобинська прокуратура через суд зобов’язала фермера повернути ліцею земельні ділянки площею понад 29 га

Сьогодні, 17:32 Переглядів: 139

За позовом Глобинської окружної прокуратури фермерське господарство з Кременчуцького району зобов’язано повернути місцевому ліцею, а навчальний заклад прийняти дві земельні ділянки. Має бути підписаний акт приймання-передачі земельних ділянок. Йдеться про понад 29 га вартістю понад 900 тисяч гривень.

Про це повідомляє пресслужба Полтавської обласної прокуратури.

Підставою для пред’явлення позову стало укладення між фермерським господарством та ліцеєм договору про спільний обробіток землі, що по суті являв собою прихований договір оренди.

— Навчальний заклад фактично передав земельні ділянки у користування фермерському господарству. Тобто всупереч законодавству сторони уклали удаваний правочин, — йдеться у повідомленні.

Позов прокуратури задовольнив Господарський суд Полтавської області. Після набрання судовим рішенням законної сили прокуратура вживатиме дії щодо його реального виконання.

У прокуратурі пояснюють, що відповідно до ст. 235 Цивільного кодексу України удаваним є правочин, який вчинено сторонами для приховання іншого правочину, який вони насправді вчинили.