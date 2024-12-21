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Кременчуцькі депутати мають питання до роботи управляючих компаній. Їхнє керівництво запросять на комісію та сесію

Сьогодні, 08:01 Переглядів: 272

Питання роботи управляючих компаній депутати підняли на тлі обговорення проблеми з опалим листям, яке не прибирались з кременчуцьких дворів

У Кременчуці керівників управляючих компаній, що обслуговують місцеві будинки, планують запросити на сесію міської ради та на депутатську комісію. Депутати хочуть обговорити ряд питань і скарг щодо роботи компаній. Про це стало відомо під час засідання депутатської комісії з питань екології, регулювання земельних відносин, містобудування та архітектури 20 грудня. 

Питання роботи управляючих компаній депутати підняли на тлі обговорення проблеми з опалим листям, яке не прибирались з кременчуцьких дворів. Крім того, на депутатську комісію запросять керівників Автозаводської та Крюківської районної адміністрації, яким підпорядковуються інспектори за станом благоустрою. 

Нагадаємо, кременчужанин отримував платіжки за гарячу воду, якою не користувався. КК «Будсервіс», яка обслуговувала будинок скаржника, прокоментувала ситуацію.

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Автор: Телеграф
Теги: управляюча компанія
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