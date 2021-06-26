Чотрири дні без води в шалену спеку: суворі реалії Кременчука

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 1 113

З невідомих причин управляюча компанія відновила водопостачання з затримкою – але наступного дня сталася аварія, і воду знов перекрили

Вранці 26 червня до редакції «ТелеграфЪ» звернувся кременчужанин з інформацією про те, що мешканці одного з під’їздів по вул. Перемоги, 13 страждають через неналежне виконання обов’язків управляючою компанією.

За словами кременчужанина, вперше вода зникла в понеділок, 21 червня. У вівторок мешканці будинку зателефонували в ТОВ «Житлорембудсервіс», аби дізнатися, в чому причина. Їм розповіли, що в одній з квартир стався прорив водопроводу, але туди немає доступу. Протягом наступних трьох днів ситуація не мінялася, і люди вимушені були сидіти без води, незважаючи на аномальну спеку ндворі.

Лише в четвер, 24 червня, сусідам вдалося зв’язатися з господаркою «проблемної» квартири – проте виявилося, що в зазначеному помешканні все нормально, ознак прориву немає. Люди знов зателефонували в управляючу компанію, де їм повідомили, що проводять ремонтні роботи в під’їзді і доступу в квартиру не потребують.

«ТелеграфЪ» спробував з’ясувати, що ж насправді відбувалося в будинку з 21 по 24 червня, проте на гарячій лінії ТОВ «Житлорембудсервіс» повідомили, що пролити світло на це питання зможе тільки керівник компанії. Наразі тривають вихідні дні, тож зв’язатися з ним зможемо лише у вівторок.

Здавалося б, проблема вирішена – але мешканці будинку 13 недовго раділи прохолодній воді: 25 червня вона знову зникла.

Диспетчер гарячої лінії ТОВ «Житлорембудсервіс» розповіла:

25 червня близько 23.00 бригада виїхала на місце і перекрила кухонний стояк, наразі вода відсутня лише по ньому. Зараз (10.25, 26 червня) виконуються ремонтні роботи, і сьогодні постачання води повністю відновлять.

Людям залишається сподіватися, що цього разу вода з’явиться надовго – адже всі запаси давно скінчилися. А «ТелеграфЪ» продовжить слідкувати за ситуацією.