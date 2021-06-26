Де отримати другу дозу CoronaVac: роз’яснення

Сьогодні, 11:02 Переглядів: 550

Кампанія з вакцинації населення набирає обертів, і декому з тих, хто вже отримав першу дозу вакцини CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac, настав час робити щеплення другою дозою. Аби уникнути непорозумінь, «ТелеграфЪ» звернувся на гарячу лінію МОЗ та до кременчуцького ЦПМСД №3.

На гарячій лінії нам розповіли, що друге щеплення бажано робити там же, де й перше – проте, можна звернутися й до одного з Центрів вакцинації населення, розгорнутих по всій країні.

Інформацію підтвердила й заступниця директора КНМП «Центр первинної медико-санітарної допомоги №3» Оксана Борисівна Самко:

- Коли підходить час робити друге щеплення, ми телефонуємо та запрошуємо кременчужан до того пункту вакцинації, де робили перше щеплення. Щодо Центру вакцинації населення на базі ліцею №11 «Гарант», там зараз щеплюють лише першою дозою CoronaVac. Звісно, ми намагаємось йти людям на зустріч - тому в екстрених випадках можемо запропонувати й другу дозу в Центрі, навіть якщо перше щеплення було зроблене в іншому місці.

Нагадаємо, Центр вакцинації населення запрошує всіх бажаючих отримати безкоштовне щеплення від COVID-19 з 09.00 до 18.00 24-27 червня. Усі деталі можна дізнатися за телефоном: (063) 337-91-50.