41-річний водій наполегливо пропонував хабаря кременчуцьким патрульним

Сьогодні, 10:30 Переглядів: 414

Горе-керманича не зупиняли навіть попередження про відповідальність за такі дії

За інформацією Патрульної поліції Кременчука, 25 червня близько 22.00, на автомобільній дорозі державного значення М-22 Полтава – Олександрія патрульні зупинили транспортний засіб Audi. Водій зазначеного авто постійно підвищував швидкість руху з метою перешкоджання обгону.

Під час спілкування з 41-річним керманичем охоронці порядку помітили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Патрульні запропонували водію пройти огляд на стан сп’яніння на місці або в медичному закладі, натомість чоловік почав пропонувати патрульним неправомірну вигоду.

Неодноразові попередження поліцейських про кримінальну відповідальність за таку пропозицію чоловіка не зупиняли.

Зусилля водія виявилися марними — інспектори викликали на місце слідчо-оперативну групу для фіксування спроби та склали на нього адмінматеріали: за ч. 1 ст. 130 (Відмова особи, яка керує транспортним засобом, від проходження огляду на стан сп'яніння) та за ч. 2 ст. 122 (Порушення правил обгону) КУпАП.