За добу в Україні COVID-19 підтвердили у понад 700 людей

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Міністерство охорони здоров'я України інформує, що за добу 25 червня 2021 року в Україні зафіксовано 756 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 29, медпрацівників – 12).

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 526 осіб;

летальних випадків – 35;

одужало – 1 835 осіб.

За добу протестовано:

методом ПЛР – 21 715 осіб,

методом ІФА – 8 880 осіб,

експрес-тестами – 15 340 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 233 546 осіб;

одужало – 2 161 972 особи;

летальних випадків – 52 269;

проведено ПЛР-тестувань – 10 780 868.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (205), Київській (54), Харківській (44), Сумській (40) та Львівській (33) областях.

На Полтавщині зафіксували 31 випадок захворювання на COVID-19. Одужало 28 мешканців області. Нажаль, зареєстрували 3 летальні випадки внаслідок тяжкого перебігу хвороби.