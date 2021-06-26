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За добу в Україні COVID-19 підтвердили у понад 700 людей

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На Полтавщині виявили 31 випадок коронавірусної хвороби

Міністерство охорони здоров'я України інформує, що за добу 25 червня 2021 року в Україні зафіксовано 756 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 29, медпрацівників – 12).

Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 526 осіб;
  • летальних випадків – 35;
  • одужало – 1 835 осіб.

За добу протестовано:

  • методом ПЛР – 21 715 осіб,
  • методом ІФА – 8 880 осіб,
  • експрес-тестами – 15 340 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 2 233 546 осіб;
  • одужало – 2 161 972 особи;
  • летальних випадків – 52 269;
  • проведено ПЛР-тестувань – 10 780 868.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (205), Київській (54), Харківській (44), Сумській (40) та Львівській (33) областях.

На Полтавщині зафіксували 31 випадок захворювання на COVID-19. Одужало 28 мешканців області. Нажаль, зареєстрували 3 летальні випадки внаслідок тяжкого перебігу хвороби.

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: COVID-19 статистика
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