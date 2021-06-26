За добу в Україні COVID-19 підтвердили у понад 700 людей

Міністерство охорони здоров'я України інформує, що за добу 25 червня 2021 року в Україні зафіксовано 756 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 29, медпрацівників – 12).
Також за минулу добу:
За добу протестовано:
За весь час пандемії в Україні:
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (205), Київській (54), Харківській (44), Сумській (40) та Львівській (33) областях.
На Полтавщині зафіксували 31 випадок захворювання на COVID-19. Одужало 28 мешканців області. Нажаль, зареєстрували 3 летальні випадки внаслідок тяжкого перебігу хвороби.