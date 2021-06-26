Перша чи Друга ліга: «Кремінь» вийшов з відпустки й готується до чемпіонату

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 611

24 червня відбулася Конференція ПФЛ на якій офіційно затвердили склади учасників Першої та Другої ліг. Атестаційна комісія ПФЛ ухвалила попередній склад Другої ліги. У групі А виступатиме 15 команд, а групі Б - 16 команд.

Перша ліга: Агробізнес, Авангард, Альянс, Волинь, ВПК-Агро, Гірник-Спорт, Миколаїв, Нива Тернопіль, Оболонь, Полісся, Прикарпаття, Минай, Кривбас, Ужгород, Метал, Поділля

Друга ліга, група «А»: Буковина, Диназ, Карпати (Галич), Нива Вінниця, Рубікон, Чайка, Чернігів, Дніпро (Черкаси), ТОВ Карпати (Львів), МФА Мукачево, ЛНЗ Лебедин, Лівий Берег, Любомир, АФСК, Епіцентр, Тростянець

Друга ліга, група «Б»: Балкани, Енегрія, Металург, Миколаїв-2, Нікополь, Перемога, Реал Фарма, Таврія, Яруд, Кремінь, Кристал, Суми, Скорук, СК Полтава, Вікторія, Вовчанськ

Всі команди Першої та Другої ліг отримали атестати. Проте першоліговий футбольний клуб «Миколаїв» повідомив, що попри збережену прописку у Першій лізі (4 місце) - планує взяти участь в Другій лізі.

- За відсутності необхідної фінансової допомоги з боку керівництва міста, МФК «Миколаїв» прийняв єдине можливе в цих умовах рішення – у сезоні 2021-2022 перейти з першої до другої ліги ПФЛ України, - йдеться у повідомленні на офіційному сайті міського футбольного клубу Миколаїв.

Хоч кременчуцька футбольна команда «Кремінь» за спортивним принципом понизилася у Другу лігу, вболівальники до останнього не втрачають шанс на диво й збережену прописку у Першій лізі.

Чи замінить «Кремінь» миколаївський клуб у Першій лізі, як це колись зробив запорізький «Металург» замість «Балкан» - дізнаємося найближчим часом.

Старт сезону запланований на 24 липня. Жеребкування календаря відбудеться 1 липня. Старт першого етапу Кубка України розпочнеться 4 серпня.

Тим часом вболівальники «Кременя» помітили, що кременчуцька команда вийшла з відпустки й приступила до тренувань. Серед місцевих вихованців, які залишилися в команді - помічені новачки. «Телеграфу» вдалося дізнатися, що «Кремінь» 24 червня вийшов з відпустки під керівництвом нового тренера Наступного тижня запланований перший контрольний матч.