Перша чи Друга ліга: «Кремінь» вийшов з відпустки й готується до чемпіонату

Рішення мають затвердити на найближчому засіданні Центральної ради ПФЛ
24 червня відбулася Конференція ПФЛ на якій офіційно затвердили склади учасників Першої та Другої ліг. Атестаційна комісія ПФЛ ухвалила попередній склад Другої ліги. У групі А виступатиме 15 команд, а групі Б - 16 команд.
Перша ліга: Агробізнес, Авангард, Альянс, Волинь, ВПК-Агро, Гірник-Спорт, Миколаїв, Нива Тернопіль, Оболонь, Полісся, Прикарпаття, Минай, Кривбас, Ужгород, Метал, Поділля
Друга ліга, група «А»: Буковина, Диназ, Карпати (Галич), Нива Вінниця, Рубікон, Чайка, Чернігів, Дніпро (Черкаси), ТОВ Карпати (Львів), МФА Мукачево, ЛНЗ Лебедин, Лівий Берег, Любомир, АФСК, Епіцентр, Тростянець
Друга ліга, група «Б»: Балкани, Енегрія, Металург, Миколаїв-2, Нікополь, Перемога, Реал Фарма, Таврія, Яруд, Кремінь, Кристал, Суми, Скорук, СК Полтава, Вікторія, Вовчанськ
Всі команди Першої та Другої ліг отримали атестати. Проте першоліговий футбольний клуб «Миколаїв» повідомив, що попри збережену прописку у Першій лізі (4 місце) - планує взяти участь в Другій лізі.
- За відсутності необхідної фінансової допомоги з боку керівництва міста, МФК «Миколаїв» прийняв єдине можливе в цих умовах рішення – у сезоні 2021-2022 перейти з першої до другої ліги ПФЛ України, - йдеться у повідомленні на офіційному сайті міського футбольного клубу Миколаїв.
Хоч кременчуцька футбольна команда «Кремінь» за спортивним принципом понизилася у Другу лігу, вболівальники до останнього не втрачають шанс на диво й збережену прописку у Першій лізі.
Чи замінить «Кремінь» миколаївський клуб у Першій лізі, як це колись зробив запорізький «Металург» замість «Балкан» - дізнаємося найближчим часом.
Старт сезону запланований на 24 липня. Жеребкування календаря відбудеться 1 липня. Старт першого етапу Кубка України розпочнеться 4 серпня.
Тим часом вболівальники «Кременя» помітили, що кременчуцька команда вийшла з відпустки й приступила до тренувань. Серед місцевих вихованців, які залишилися в команді - помічені новачки. «Телеграфу» вдалося дізнатися, що «Кремінь» 24 червня вийшов з відпустки під керівництвом нового тренера. Наступного тижня запланований перший контрольний матч.
Зауважимо, що після завершення чемпіонату 2020/2021 з'явилася інформація, що клуб розпрощався з тренерським і адміністративним штабом та більшістю гравців. Також у команді затримки з виплати заробітної плати. Проте жодну інформацію не підтвердило й не спростувало керівництво ФК «Кремінь».