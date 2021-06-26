У Мінцифри виділили 231 мільйон гривень на розбудову Дія.Центрів по всій країні

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 370

Міністерство цифрової трансформації інформує про подальшу розбудову мережі ЦНАП, аби кожен українець мав доступ до якісних державних послуг.

Днями Мінцифра вибрала 165 громад, які отримають 231 мільйон гривень на розвиток ЦНАП. Також у межах субвенції відкриють понад 100 Дія.Центрів.

Зокрема, незабаром вони запрацюють в Полтавській, Донецькій, Тернопільській, Чернігівській, Київській, Івано-Франківській, Закарпатській, Запорізькій областях. А у понад 50 Дія.Центрах запрацюють зони для підприємців із безоплатними консультаціями — Дія.Бізнес.

Нові Центри створюватимуть з урахуванням двох ключових умов: відстань до ЦНАП має становити на більше 14 км, а час, витрачений на дорогу – не більше ніж 30 хвилин транспортом.