Переведём дух: на выходных грозы прогонят жару, которая кошмарила кременчужан

Сьогодні, 08:32 Переглядів: 1 148

На трёхдневных выходных в Кременчуг придут грозы – и прогонят 30-градусную жару, которая кошмарила кременчужан во время рабочей недели. Похолодание почти на 10 градусов ожидается в понедельник.





Sinoptik обещает, что в субботу и воскресенье в городе будет по-настоящему жарко – до +33°С. Но во второй половине дня в воскресенье, 27 июня, начнётся грозовой дождь, который продолжится и в понедельник, 28 июня. Это собьёт жару – дневная температура в понедельник не поднимется выше +24°С.

Gismeteo рисует подобную погодную картину – на смену горячим субботе и воскресенью придёт достаточно прохладный понедельник: похолодает почти на 10 градусов, с +31°С до +23°С. А на смену солнечной погоде в воскресенье после обеда придёт дождь с грозой, и в понедельник грозовой фронт не оставит Кременчуг.

Ventusky обещает переменную облачность на субботу и воскресенье, но преимущественно без осадков. Воздух в разгар дня раскалится до рекордных +31-34°С. А вот в понедельник, 28 июня, можно будет наконец перевести дух и отдохнуть от жары – воздух прогреется максимум до +24°С благодаря дождям и грозам в этот день.