За незаконну ялинку — штраф до 5 тисяч гривень: як уникнути покарання

Сьогодні, 16:14 Переглядів: 116

З 5 грудня у Кременчуцькому лісгоспі розпочали продаж новорічних ялинок. Придбати новорічні дерева можна у лісництвах державного підприємства «Ліси України». У Кременчуці — на вулиці Шевченка, 41 з 8.00 до 16.00.

Державна екологічна інспекція нагадує: купівля або зруб хвойних дерев без відповідних документів може призвести до значних штрафів.

Штрафи за порушення

Усі легально реалізовані ялинки повинні мати електронний чіп або штрих-код, який підтверджує їх походження. Штрафи за незаконну порубку дерев можуть перевищувати 5 тисяч гривень.

Згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення:

За незаконну порубку або пошкодження дерев: для громадян — 510–1020 грн; для посадових осіб — 2550–5100 грн.

За незаконне придбання чи збут хвойних дерев — 510–1700 грн.

За порушення у природно-заповідних зонах — 1700–3655 грн.

Крім того, серйозні порушення можуть тягнути за собою кримінальну відповідальність із покаранням до 7 років обмеження волі. Екологи закликають громадян обирати легальних продавців ялинок, щоб уникнути штрафів і підтримати збереження природних ресурсів.