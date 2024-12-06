З 5 грудня у Кременчуцькому лісгоспі розпочали продаж новорічних ялинок. Придбати новорічні дерева можна у лісництвах державного підприємства «Ліси України». У Кременчуці — на вулиці Шевченка, 41 з 8.00 до 16.00.
Державна екологічна інспекція нагадує: купівля або зруб хвойних дерев без відповідних документів може призвести до значних штрафів.
Усі легально реалізовані ялинки повинні мати електронний чіп або штрих-код, який підтверджує їх походження. Штрафи за незаконну порубку дерев можуть перевищувати 5 тисяч гривень.
Крім того, серйозні порушення можуть тягнути за собою кримінальну відповідальність із покаранням до 7 років обмеження волі. Екологи закликають громадян обирати легальних продавців ялинок, щоб уникнути штрафів і підтримати збереження природних ресурсів.
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