На окультурення трьох зелених зон у Кременчуці хочуть знайти 20 млн гривень

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На наступний рік у бюджет планують закладати поки що лише на облаштування однієї з 3 зон

У Кременчуці планують створити 3 нові зелені зони — на їх окультурення хочуть знайти загалом 20 млн гривень. Про це стало відомо під час депутатської комісії з питань екології, регулювання земельних відносин, містобудування та архітектури 6 грудня.

Відомо, що у 2025 році, зокрема, планують облаштувати Алею Пам’яті у парку Слави. На це у бюджеті наступного планують закласти 11 млн гривень, сказав секретар міської ради Юрій Гриценко.

Сквер Бердянський

Також у місті планують створити сквер Бердянський біля Кременчуцької міської ради та сквер біля Троїцької церкви. Назву останньому поки що не придумали, проте серед варіантів лунало «Вільний». На окультурення цих двох зелених зон грошей влада поки що не знайшла, повідомили під час комісії.

Додамо, що у Кременчуці діяла Програма розвитку зон ландшафтно-рекреаційних загальноміського значення та зон озеленення загального користування на 2021-2023 роки. Її розробив сектор підтримки партисипативних практик відділу з питань внутрішньої політики апарату міського голови Кременчука. На 2024 рік цю програму не створювали. Нині ж сектор планує розробити документ лише на 1 рік, додавши туди створення й окультурення нових зелених зон.

Нагадаємо, у квітні цього року на реконструкцію центральної алеї (яка веде до Міського палацу культури) у парку Слави (колишній «Ювілейний») зі Стабілізаційного фонду Кременчуцької громади виділили 1,5 млн гривень.

Ще 100 тисяч гривень виділять протягом 2025-2026 років. Балансоутримувачем даного об’єкту є «Благоустрій Кременчука», який підпорядковується департаменту ЖКГ. На початку серпня стало відомо, що на 2024 рік у Кременчуці збільшили обсяги фінансування на облаштування Алеї Пам’яті у парку Слави — до 2,5 млн гривень. Також на додаткове обладнання на облаштування Алеї планували виділити майже 200 тисяч гривень. У цю суму включили вартість системи відеоспостереження для запобігання вандалізму — 98 тисяч 200 грн, купівлю 200 ваз на загальну суму 25 тисяч гривень та флагштоку (разом з монтажем) — 35 тисяч гривень.