Кременчук, Коронавірус / Карантин

Полтавщина опинилась в «зеленій» зоні – як і вся Україна

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 565 Коментарів: 2

 

У МОЗ оновили дані щодо захворюваності на COVID-19

В середу, 9 червня, всі області України перейшли в «зелену» карантинну зону, адже показники захворюваності не перевищують норму.

Приміром, на Полтавщині коефіцієнт нових випадків за останні три дні коливається в межах 2,9% - 3,5%.

 

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Автор: Тамара Зінченко
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Коментарі: 2

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hunter:
Сьогодні, 14:18

Так что долой маски?


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GAndy:
Сьогодні, 14:30

Цитата: hunter

Так что долой маски?

Нет. Пока карантин, маски есть. До 30.06.21 пока карантин. Думаю пока будет больше 100 в день, не отменят.


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