Полтавщина опинилась в «зеленій» зоні – як і вся Україна

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У МОЗ оновили дані щодо захворюваності на COVID-19
В середу, 9 червня, всі області України перейшли в «зелену» карантинну зону, адже показники захворюваності не перевищують норму.
Приміром, на Полтавщині коефіцієнт нових випадків за останні три дні коливається в межах 2,9% - 3,5%.
Так что долой маски?
Нет. Пока карантин, маски есть. До 30.06.21 пока карантин. Думаю пока будет больше 100 в день, не отменят.