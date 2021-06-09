Близько 60 правоохоронців забезпечували порядок в Кам’яних Потоках

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Поліцейські зробили все, аби збір мешканців територіальної громади за участі депутатів пройшов без ексцесів

У середу, 9 червня, в селі Кам’яні Потоки відбулися збори мешканців територіальної громади за участі депутатів Кремнчуцької райради.

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За інформацією відділу комунікації поліції Полтавщини, Для забезпечення публічного порядку до заходу залучили близько 60 поліцейських.

Іван Жук, начальник Кременчуцького районного управління поліції, наголосив:

- Кожен, хто ігноруватиме вимоги законодавства, відповідатиме по закону. Ми закликаємо всіх учасників зборів дотримуватися вимог чинного законодавства, не піддаватися на провокації, не перешкоджати роботі журналістів і вчасно інформувати поліцію про підготовку або вчинення правопорушень.



