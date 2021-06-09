Коли стануть відомі результати ЗНО 2021

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Результати зовнішнього незалежного оцінювання у 2021 році з'являться на інформаційних сторінках учасників ЗНО у такі дати:

іноземні мови, математика, фізика – 18 червня;

українська мова і література, українська мова, історія України, біологія — 25 червня;

географія – 26 червня.

Як Освіта.ua передає , у ці ж дати відбудеться передача закладам освіти результатів ДПА по цих предметах.

Результати зовнішнього оцінювання з певного навчального предмета визначаються за:

рейтинговою шкалою 100-200 балів – для всіх учасників тестування, які подолають поріг «склав/не склав»;

критеріальною шкалою 1-12 балів – для учасників з числа випускників шкіл, які виявили бажання зарахувати результати тестування з навчального предмета як оцінку за проходження державної підсумкової атестації.

Основні етапи визначення результатів ЗНО:

комп'ютерна обробка сертифікаційних робіт та перевірка екзаменаторами завдань відкритої форми;

визначення тестового бала кожного учасника ЗНО (арифметична сума балів за відповіді на завдання тесту);

встановлення порога «склав/не склав» (мінімальна кількість балів, яку має набрати майбутній абітурієнт, аби мати можливість брати участь у конкурсному відборі до вишів);

затвердження таблиці за шкалою 100-200 балів;

ухвалення таблиці за шкалою 1-12 балів;

оголошення результатів зовнішнього оцінювання.

Рішення про встановлення порога «склав/не склав» ухвалює спеціальна експертна комісія. Засідання експертних комісій зі встановлення порога «склав/не склав» відбудуться: