Коли стануть відомі результати ЗНО 2021

Результати тестування з'являться на інформаційних сторінках учасників
Результати зовнішнього незалежного оцінювання у 2021 році з'являться на інформаційних сторінках учасників ЗНО у такі дати:
- іноземні мови, математика, фізика – 18 червня;
- українська мова і література, українська мова, історія України, біологія — 25 червня;
- географія – 26 червня.
Як Освіта.ua передає, у ці ж дати відбудеться передача закладам освіти результатів ДПА по цих предметах.
Результати зовнішнього оцінювання з певного навчального предмета визначаються за:
- рейтинговою шкалою 100-200 балів – для всіх учасників тестування, які подолають поріг «склав/не склав»;
- критеріальною шкалою 1-12 балів – для учасників з числа випускників шкіл, які виявили бажання зарахувати результати тестування з навчального предмета як оцінку за проходження державної підсумкової атестації.
Основні етапи визначення результатів ЗНО:
- комп'ютерна обробка сертифікаційних робіт та перевірка екзаменаторами завдань відкритої форми;
- визначення тестового бала кожного учасника ЗНО (арифметична сума балів за відповіді на завдання тесту);
- встановлення порога «склав/не склав» (мінімальна кількість балів, яку має набрати майбутній абітурієнт, аби мати можливість брати участь у конкурсному відборі до вишів);
- затвердження таблиці за шкалою 100-200 балів;
- ухвалення таблиці за шкалою 1-12 балів;
- оголошення результатів зовнішнього оцінювання.
Рішення про встановлення порога «склав/не склав» ухвалює спеціальна експертна комісія. Засідання експертних комісій зі встановлення порога «склав/не склав» відбудуться:
- іноземні мови, математика, фізика – 17 червня;
- українська мова і література, українська мова, історія України, біологія — 24 червня;
- географія – 25 червня.
Автор: Катерина Турубара
Джерело фото: pedrada.com.ua