Подвійне срібло чемпіонату Європи легкоатлетки Наталії Кобзар

Сьогодні, 14:32 Переглядів: 69

Наша спортсменка додала три нагороди у скарбничку збірної України

У польському Бидгощі завершився чемпіонат Європи з легкої атлетики. Кременчужанка Наталя Кобзар, яка зараз представляє Дніпропетровську область, завоювала одну золоту та дві срібні нагороди.

Наталя Кобзар виборола срібну нагороду у бігові на дистанції 100 м та 200 м. У фінальному забігу на 200 м серед жінок змагального класу Т-37 Кобзар фінішувала разом з француженкою Менді. Фортуна цього разу посміхнулася спортсменці з Франції, її результат -

- 0.27.55, Кобзар - 0.27.72.

Збірна України посіла друге місце в Європі серед 44 країн-учасниць – та показала справжній український результат: 39 медалей - 17 золотих, 13 срібних та 9 бронзових. Зауважимо, що національна збірна була не надто чисельною – 33 легкоатлети, наприклад, команда Росії була представлена 80 спортсменами, Польщі - 74 спортсменами, та змогла чотири дні поспіль утримувати другу позицію у Європі!

Українські атлети встановили: 1 рекорд світу, 5 рекордів Європи і 7 рекордів чемпіонату Європи. Зустріч збірної в аеропорту і їх переможний медальний дзвін.