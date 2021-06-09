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У Кременчуці затримали розкрадачів автозаводу

Сьогодні, 14:44 Переглядів: 68 Коментарів: 1

 

Про крадіжку повідомив небайдужий містянин

Кременчужанин, що вчасно зателефонував патрульним, допоміг затримати одразу трьох крадіїв металу.

За даними оперативних служб, учора охоронці порядку отримали повідомлення про те, що на вулиці Харківській, в одній із споруд автомобільного заводу відбувається крадіжка.

Дійсно, на місці «працювали» троє - вони зривали металеві частини споруди та збирали їх до купи. Як пояснили затримані, таким чином вони намагаються покращити своє матеріальне становище.

Інспектори передали ймовірних крадіїв слідчо-оперативній групі, яка прибула на місце для встановлення усіх обставин події.


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Автор: Ірина Андрєєва Джерело фото: патрульна поліція Кременчука
Теги: крадії
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Коментарі: 1

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shoni1970:
Сьогодні, 14:49

Чудово! От на них можна все і списати.


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