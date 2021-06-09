У Кременчуці затримали розкрадачів автозаводу

Сьогодні, 14:44 Переглядів: 68 Коментарів: 1

Кременчужанин, що вчасно зателефонував патрульним, допоміг затримати одразу трьох крадіїв металу.

За даними оперативних служб, учора охоронці порядку отримали повідомлення про те, що на вулиці Харківській, в одній із споруд автомобільного заводу відбувається крадіжка.

Дійсно, на місці «працювали» троє - вони зривали металеві частини споруди та збирали їх до купи. Як пояснили затримані, таким чином вони намагаються покращити своє матеріальне становище.

Інспектори передали ймовірних крадіїв слідчо-оперативній групі, яка прибула на місце для встановлення усіх обставин події.



