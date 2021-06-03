Легкоатлетка з Кременчука Наталя Кобзар розпочала чемпіонат Європи із золота

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 310

Ще один представник Кременчука Роман Данилюк - завоював срібло зі штовхання ядра

Національна паралімпійська збірна команда з легкої атлетики п’ятьма медалями розпочала чемпіонат Європи з легкої атлетики, що з 1 до 5 червня проходить у польському місті Бидгощ. 2 золоті та 3 срібні медалі і ще й рекорд чемпіонату - переможний доробок українських легкоатлетів у перший день змагань!

Власне золотою медаллю розпочала чемпіонат Європи у ранковій сесії Наталя Кобзар, яка стала найкращою у бігові на 400 м. Нагадаємо Наталя родом з Кременчука, але зараз представляє іншу область.

Ще один представник Полтавщини, який навчався у Кременчуці, а зараз представляє Черкаську область - Роман Данилюк. Роман у перший день змагань завоював срібло у штовханні ядра.

- Щиро вдячний своєму тренеру Кирдоді Івану Івановичу, знаю що ми на правильному шляху і основний старт ще по попереду! Йдемо далі до наміченої цілі Токіо 2021. Дякую всим за підтримку! Багато людей які підтримують мене на протязі всієї моєї підготовки і нелегкого спортивного шляху! Щиро вам вдячний! - подякува Роман Данилюк на своїй сторінці в фейсбуці.

Слідкувати НАЖИВО за змаганнями та вболівати за національну паралімпійську збірну команду України з плавання можна на офіційній фейсбук-сторінці Національного комітету спорту інвалідів України.

Цей чемпіонат Європи - надзвичайно важливий для спортсменів на шляху до Паралімпіади-2020, адже він дозволить добрати паралімпійські ліцензії. До речі, у доробку українських легкоатлетів вже є 30 паралімпійських ліцензій на Ігри в Токіо.

У цьому міжнародному спортивному форумі беруть участь понад 700 легкоатлетів з 44 країн Європи. Україну представляють 33 паралімпійці.