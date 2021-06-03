День захисту дітей суворого режиму: що подарували вихованцям виправної колонії

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Фото: Артем Коваленко

З нагоди Дня захисту дітей у Кременчуцькій виховній колонії 2 червня відбулося подвійне свято: дітям подарували новенький спортмайданчик та презентували щойно відремонтоване відділення дільниці ресоціалізації.

Урочисто, наскільки дозволила погода, відкрили новий спортивний майданчик, обладнаний за допомогою Центру фізичного розвитку населення «Спорт для всіх» в рамках програми «Здорова Україна». За словами заступниці начальника департаменту з питань виконання кримінальних покарань, полковника внутрішньої служби Наталії Рибалки, це – перший проєкт із залученням засуджених в країні.

На майданчику є не тільки чудове футбольне поле зі штучним покриттям, а й тренажерна площадка.

На жаль, безперервний дощ зовсім не сприяв урочистостям, тому основна частина свята відбулася в приміщенні. Вихованців колонії привітав колектив барабанщиць Кременчуцького професійного ліцею імені А.С.Макаренка «Наддніпряночка» та колектив гімнасток «Кристал», які влаштували по-справжньому незабутнє шоу.

Перед відкриттям нового відділення ресоціалізації начальник Кремнчуцької виховної колонії Олександр Сайко провів невеличку екскурсію корпусом. Щойно відремонтоване відділення складається з 28 приміщень, розрахованих на проживання 56 дітей. Зараз в колонії перебуває 68 дітей, тож переважна більшість згодом переїде в більш комфортні приміщення.

Тут буде 9 спальних приміщень по 15м² кожне з комфортними ліжками, тумбочками та телевізорами. Стіни кімнат виконані в світлих тонах, приміщення мають широкі вікна й гарне освітлення. Щоправда, вікна, які виходять на периметр закладу, заклеєні напівпрозорою плівкою, але більше ніщо не нагадує про те, що це – не санаторій. В кімнатах навіть планують поставити акваріуми з рибками!

- Раніше спальні в нас були казарменого типу, проте зараз ми відходимо від такої моделі. Про двоярусні ліжка навіть не йдеться – перш за все ми виховний заклад, тож маємо створити дітям комфортні умови для ресоціалізації, - розповів пан Олександр.

У кімнаті для психо-емоційного розвантаження буде все необхідне для дітей, які потребують психологічної допомоги. Зокрема, тут працюватимуть два висококваліфікованих психолога.

- 90% наших вихованців – діти з неповних сімей або діти-сироти, і найчастіше саме це й стає джерелом їхніх проблем. Тож допомоги психологів потребує майже кожний, а ми робимо все, щоб таку допомогу надати, - зазначив Олександр Сайко.

Кімната гігієни нового корпусу матиме 8 окремих кабінок, тут вже встановили нову сантехніку, зробили натяжну стелю.

Буде тут і кухня, обладнана не лише чайником та мікрохвильовою піччю, а й плиткою, на якій діти зможуть самостійно готувати страви.

Особливу увагу керівництво колонії приділяє спорту – як класичному (тут є добре оснащений спортзал з гантелями і тренажерами), так і кібер-дисциплінам. Виховний заклад має свою команду з кіберспорту, і для любителів віртуального футболу та баскетболу обладнають спеціальну кімнату. Вже зараз для юних спортсменів в закладі є 5 персональних комп’ютерів, 5 ноутбуків та стільки ж планшетів. Наразі команда показала гарні результати на рівні міста, а згодом хлопці планують вийти і на обласний, і на регіональний рівень. В цьому допоможе нове обладнання, яке нададуть спонсори.

Під час урочистостей діти почули щирі слова вітання від Наталії Рибалки, Олександра Сайко та представника Центру фізичного розвитку «Спорт для всіх» Юрія Хоменко. В якості приємного бонусу хлопці отримали подарунок від пані Наталії – добірку художньої, публіцистичної та навчальної літератури.

Вихованців нагородили дипломами за плідну працю – адже вони приймали активну участь в ремонті корпусу ресоціалізації. А наприкінці заходу дітей запросили пригоститися свіжими пирогами з ароматним теплим чаєм.