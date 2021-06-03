Полтавщина отримала айдентику до 30-річчя Незалежності України

Міністерство культури та інформаційної політики України розробило айдентику до 30-річчя Незалежності України. Мінкульт на своїй сторінці у фейсбук оприлюднив перелік інформаційних продуктів, що містять описи, дизайн-макети, експозиційні макети, логотипи, графічно-шрифтові частини зображень, зображення візуальної системи, використання логотипів. Серед них логотипи для кожної області.
Для Полтавської області в основі центрального образу – квітки – покладений прапор регіону. Квітка динамічно змінює свої пелюстки.
У композиції прапора жовтий козацький хрест на синьому тлі, на зразок знамена Полтавського полку.
Графічна візуалізація комплексу образів реалізована у вигляді калейдоскопічних квіткових орнаментів. Квітка – образ, що розкриває ідею держави. «Ти у мене єдина» – основний лейтмотив всього проекту. Це слоган, який є певним універсальним зверненням до країни, квітки, Незалежності, нації. Айдентика розроблена креативною агенцією «Провід».
Передбачено, що кожна область України матиме свою унікальну квітку-логотип з графічними елементами та кольоровою гамою прапорів цього регіону, а також квіти-символи сфер діяльності, як то: медицина, будівництво, наука, цифрові технології, виробництво. Додатково передбачена спрощена форма логотипу для використання на маленьких форматах, а також для друкованих або вишитих логотипах.