Полтавщина отримала айдентику до 30-річчя Незалежності України

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Міністерство культури та інформаційної політики України розробило айдентику до 30-річчя Незалежності України. Мінкульт на своїй сторінці у фейсбук оприлюднив перелік інформаційних продуктів, що містять описи, дизайн-макети, експозиційні макети, логотипи, графічно-шрифтові частини зображень, зображення візуальної системи, використання логотипів. Серед них логотипи для кожної області.

- Ми ростемо як нація, квітнемо, відстоюємо свої права і свободи. Саме квітка фігурує у найстаріших варіаціях української символіки та орнаменталізму. Тому до свята була створена власна версія даного сакрального зображення: квітка, яка буде формуватися образами сучасних досягнень. Водночас пам’ятаючи всі минулі подвиги, – написав у своєму телеграм-каналі Міністр культури Олександр Ткаченко.

Для Полтавської області в основі центрального образу – квітки – покладений прапор регіону. Квітка динамічно змінює свої пелюстки.

У композиції прапора жовтий козацький хрест на синьому тлі, на зразок знамена Полтавського полку.

Графічна візуалізація комплексу образів реалізована у вигляді калейдоскопічних квіткових орнаментів. Квітка – образ, що розкриває ідею держави. «Ти у мене єдина» – основний лейтмотив всього проекту. Це слоган, який є певним універсальним зверненням до країни, квітки, Незалежності, нації. Айдентика розроблена креативною агенцією «Провід».

Передбачено, що кожна область України матиме свою унікальну квітку-логотип з графічними елементами та кольоровою гамою прапорів цього регіону, а також квіти-символи сфер діяльності, як то: медицина, будівництво, наука, цифрові технології, виробництво. Додатково передбачена спрощена форма логотипу для використання на маленьких форматах, а також для друкованих або вишитих логотипах.