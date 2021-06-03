В Полтавській області за добу виявили 73 випадки захворювання на COVID-19, троє людей померло

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Станом на ранок 3 червня на Полтавщині діагностували 73 нові випадки коронавірусної хвороби, інформує Полтавський обласний лабораторний центр МОЗ. За той же період одужало 118 громадян.

На жаль, троє мешканців області померли внаслідок тяжкого перебігу хвороби. Це – мешканці Кременчука, Горішніх Плавнів та Семенівського району.

Географія поширення інфекції:

Полтава – 28325 (+21);

Кременчук – 9234 (+11);

Полтавський район – 3724 (уточнено);

Горішні Плавні – 3583 (+3);

Миргород – 2938 (+2);

Лубни – 2557;

Лохвицький район – 2181 (+3);

Зіньківський район – 1708;

Карлівський район – 1706 (+1);

Глобинський район – 1467 (+11);

Пирятинський район – 1333;

Новосанжарський район – 1231 (+3);

Кременчуцький район – 1199 (+1);

Гадяч – 1161 (+3);

Хорольський район – 1158;

Шишацький район – 1136 (+1);

Кобеляцький район – 1128 (+1);

Диканський район – 1111;

Котелевський район – 1106;

Решетилівський район – 1038 (+1);

Миргородський район – 1029 (+2);

Гадяцький район – 876 (+6);

Машівський район – 867;

Чутівський район – 802 (+1);

Великобагачанський район – 767 (+1);

Оржицький район – 762 (+1);

Лубенський район – 747;

Козельщинський район – 686;

Семенівський район – 617;

Гребінківський район – 615;

Чорнухинський район – 324.

Усього в країні виявили 2581 новий випадок COVID-19, з них 129 – працівники медичної галузі, а 122 – діти. Одужало 9519 людей, а 102 не змогли подолати коронавірусну хворобу.

За добу здійснили 58729 тестувань (ПЛР – 26468, ІФА – 11308, експрес-тести – 20953).