У Полтаві намагаються провести сесію Кременчуцької районної ради

Сьогодні, 13:45 Переглядів: 1 438 Коментарів: 2

Сьогодні, 3 червня, у Полтаві планують провести позачергову сесію Кременчуцької районної ради. Вона розпочалася із запізненням у приміщенні Полтавської обласної ради (зелена зала), оскільки більшість депутатів не встигла дістатися до Полтави.

Серед питань мають розглянути питання відставки голови райради Антона Самаркіна.

Депутати заходили до приміщення через кордон правоохоронців та проходили реєстрацію в холі облради.

Нагадаємо, вчора, 2 червня намагалися провести позачергову сесію Кременчуцької районної ради, проте зібрання переросло у сутичку.