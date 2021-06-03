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У Полтаві намагаються провести сесію Кременчуцької районної ради

Сьогодні, 13:45 Переглядів: 1 438 Коментарів: 2

 

В холі депутати проходять реєстрацію 

Сьогодні, 3 червня, у Полтаві планують провести позачергову сесію Кременчуцької районної ради. Вона розпочалася із запізненням у приміщенні Полтавської обласної ради (зелена зала), оскільки більшість депутатів не встигла дістатися до Полтави. 

Серед питань мають розглянути питання відставки голови райради Антона Самаркіна.

Депутати заходили до приміщення через кордон правоохоронців та проходили реєстрацію в холі облради. 

Нагадаємо, вчора, 2 червня намагалися провести позачергову сесію Кременчуцької районної ради, проте зібрання переросло у сутичку.

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Автор: Альона Душенко
Теги: сесія депутати Кременчуцька районна рада
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Коментарі: 2

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Гуру:
Сьогодні, 14:29

о как бездельникам до корыта хочется! а чё сессия не в Рио-де жанейро?


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shtai:
Сьогодні, 15:30

Цитата: Гуру

о как бездельникам до корыта хочется! а чё сессия не в Рио-де жанейро?

Причина может быть другая - в Кременчуге местная власть не дает проводить сессию, полиция под колпаком исполкома как и прокуратура. Другого выбора нет, иначе любое решение которое не нравится Коломойскому не будет принято путем физического воздействия.


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