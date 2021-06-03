Фотофакт: на Перемоги сталася ДТП

Сьогодні, 13:51 Переглядів: 1 282

Про потерпілих не повідомляють

Третього червня, близько 13.00, на вул. Перемоги сталася ДТП. Зіткнулися два легковика. Фото до редакції надіслали очевидці.

Про потерпілих не повідомляють.



