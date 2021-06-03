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Фотофакт: на Перемоги сталася ДТП

Сьогодні, 13:51 Переглядів: 1 282

 

Про потерпілих не повідомляють

Третього червня, близько 13.00, на вул. Перемоги сталася ДТП. Зіткнулися два легковика. Фото до редакції надіслали очевидці.

Про потерпілих не повідомляють.


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Автор: Руслана Горгола Фото: Олексій Рухлядєв
Теги: ДТП
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