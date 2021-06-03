У кременчужанина знайшли кулемет і ще цілий арсенал зброї

Сьогодні, 14:07 Переглядів: 1 110 Коментарів: 3

Цими вихідними цілий арсенал зброї вилучили правоохоронці у 57-річного кременчужанина.

За офіційними даними, предмет, схожий на пістолет-кулемет, набої та декілька видів зброї в розібраному стані чоловік зберігав просто у себе вдома.

Наразі, за даними редакції, речові докази направлені на експертне дослідження і їх походження встановлюють слідчі.

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Іван Жук, начальник Кременчуцького районного управління поліції, зазначив: «На часі, за незаконне поводження зі зброєю та бойовими припасами, слідчим поліції, під процесуальним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури, фігурантові повідомлено про підозру. У разі доведення вини судом підозрюваному загрожує до 7-ми років позбавлення волі».

У кримінальному провадженні тривають слідчі дії.