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У кременчужанина знайшли кулемет і ще цілий арсенал зброї

Сьогодні, 14:07 Переглядів: 1 110 Коментарів: 3

 

Відкрили кримінальне провадження

Цими вихідними цілий арсенал зброї вилучили правоохоронці у 57-річного кременчужанина.

За офіційними даними, предмет, схожий на пістолет-кулемет, набої та декілька видів зброї в розібраному стані чоловік зберігав просто у себе вдома.

Наразі, за даними редакції, речові докази направлені на експертне дослідження і їх походження встановлюють слідчі.

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Іван Жук, начальник Кременчуцького районного управління поліції, зазначив: «На часі, за незаконне поводження зі зброєю та бойовими припасами, слідчим поліції, під процесуальним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури, фігурантові повідомлено про підозру. У разі доведення вини судом підозрюваному загрожує до 7-ми років позбавлення волі».
У кримінальному провадженні тривають слідчі дії.

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Автор: Ірина Андрєєва Джерело фото: нацполіція Полтавщини
Теги: зброя
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Коментарі: 3

58
aleks:
Сьогодні, 14:29

я вижу заголовки и в новости ожидаю увидеть матерого торговца оружием с зоны ООС. а показывают очередного копателя, что нашел несколько железяк к лесу и почистил их. и пытается на олх продать.
это как Стерненко за патрон дадут срок. шиза. набивание статистики по раскрытию преступлений и вынесенных приговоров.


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antikola:
Сьогодні, 15:09

Ива вон копает постоянно, скоро  придут ....


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УКРАИНЕЦ:
Сьогодні, 15:10

Цитата: aleks

я вижу заголовки и в новости ожидаю увидеть матерого торговца оружием с зоны ООС. а показывают очередного копателя, что нашел несколько железяк к лесу и почистил их. и пытается на олх продать.
это как Стерненко за патрон дадут срок. шиза. набивание статистики по раскрытию преступлений и вынесенных приговоров.

Реально, это копатель, видно, что оружие старое, со времен 2 мировои.


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