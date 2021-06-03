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У Кременчуці автівки привалило деревом: вагітну оглянули медики

Сьогодні, 14:30 Переглядів: 2 249

 

Неприємність сталася на вул Вадима Бойка

Неприємний сюрприз чекав на власників автівок, що були припарковані вздовж вулиці Вадима Бойко в районі будинку №26.

Судячи з фото, розміщених в одній із спільнот, гілка, що впала з дерева пошкодила одразу дві автівки.


Доповнено:

На Вадима Бойка працюють медики, поліція та пожежні.

За даними редакції, «швидка» отримала виклик від містян, бо ніби-то в одній з машин перебувала вагітна жінка.

За офіційними даними, на момент НП жінка в машині не перебувала, а гілка впала на капот. Кременчужанка не постраждала і допомоги не потребувала.

Слідчі з'ясовують обставини


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Автор: Ірина Андрєєва Джерело фото: h.kremenchug
Теги: дерево
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