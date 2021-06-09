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Мешканцям Першого та Третього Занасипів завтра пообіцяли гарячу воду

Сьогодні, 12:29 Переглядів: 1 030 Коментарів: 1

 

Решта кременчужан ще митиметься в тазиках

Частині абонентів КП «Теплоенерго» завтра, 10 червня, подадуть гарячу воду. Про це повідомив директор підприємства Віталій Одношевний. За його словами, завтра має бути підписана угода з НАК «Нафтогаз України», і ПрАТ «Кременчукгаз» розпломбує засувки на котельнях підприємства.

При цьому Віталій Одношевний підкреслив, що гарячу воду подадуть лише у тих мікрорайонах, де теплові мережі не виведені у плановий ремонт. Фактично гарчу воду подадуть мешканцям Першого та Третього Занасипів (від котельних на вул. Маршала Говорова та на вул. Мічуріна). Решта мереж та об'єктів КП «Теплоенерго» - на Раківці на у Крюкові — виведені у плановий ремонт.

Раніше мер міста Віталій Малецький говорив, що місто не піде на кабальні умови, запропоновані у договорі з «Нафтогазом». У КП «Теплоенерго», підписавши угоду, сподіваються, що вона буде в подальшому змінена за сприяння Асоціації міст України.

ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ» поки що не готова подати гарячу воду населенню — угода на постачання газу з НАК «Нафтогаз України» ще не підписана.

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Автор: Татьяна Донченко Джерело фото: nova.te.ua
Теги: гаряча вода Теплоенерго
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Коментарі: 1

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shtai:
Сьогодні, 13:16

Знайшлись вкрадені кошти?

 

P.S. Коломойський дарма вкладався в замайбутьнє, щоб щось платити державі? Ні, буде через своїх пішаків давити на уряд. 


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