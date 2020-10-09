COVID-19: комиссия ТЭБЧС переводит Кременчуг в желтую зону эпидопасности

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Сегодня, в 16.40 городская комиссия ТЭБ ЧС приняла решение ходатайствовать о переводе Кременчуга из зеленой в желтую зону эпидопасности. Решение принято единогласно.





Решение связано с ростом показателей заболеваемости COVID-19 в Кременчуге. Городская комиссия передаст сегодня соответствующий протокол областной комиссии ТЭБ НС. Его должны утвердить на государственном уровне.



Мэр Кременчуга Виталий Малецкий заявил, что перевод Кременчуга из зеленой зоны в желтую проводится в целях безопасности горожан – чтобы путем введения более жестких карантинных мер приостановить распространение коронавирусной инфекции в городе.



С августа Кременчуг находился в зеленой зоне эпидопасности – это наиболее комфортная зона с минимальными показателями заболеваемости. Но относительно комфортный период закончился.



Руководитель горздрава Максим Середа сообщил, что Кременчуг по одному из показателей превысил нормы, приемлемые для зеленой зоны эпидемической опасности.

В частности, мы превысили показатель интенсивности заболеваемости COVID-19. За последние 14 дней этот показатель составил 99,2 случая на 100 тысяч населения. А для зеленой зоны, в которой пока находится Кременчуг, показатель должен составлять менее 40 случаев на 100 тысяч населения.



Таким образом руководитель горздрава признал, что есть объективные основания для вывода Кременчуга из зеленой зоны в желтую.





И комиссия единогласно приняла решение ходатайствовать о переводе Кременчуга в желтую зону эпидопасности.



На заседании комиссии озвучили, что когда Кременчуг окажется в желтой зоне, в первую очередь будет ограничена работа заведений общественного питания (рестораны, кафе) в ночное время – с 24.00 до 7.00 они не будут работать.





Также будет запрещена работа ночных клубов и дискотек.





И запретят посещать детские сады и школы, если там более 50% воспитанников и персонала будут находиться на самоизоляции как контактные лица.





Запретят работу хостелов.





В общественном транспорте ездить придется только на сидячих местах.