Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 09.10.2020 11:00
Підтверджені:
Україна250538
Кременчук529
Хворі:
Україна135109
Кременчук280
Одужало:
Україна110650
Кременчук237
Померло:
Україна4779
Кременчук12
Топ новина, Кременчук, Здоров'я, Коронавірус / Карантин

COVID-19: комиссия ТЭБЧС переводит Кременчуг в желтую зону эпидопасности

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 1 002

 

В желтой зоне карантин ужесточится

Сегодня, в 16.40 городская комиссия ТЭБ ЧС приняла решение ходатайствовать о переводе Кременчуга из зеленой в желтую зону эпидопасности. Решение принято единогласно.


Решение связано с ростом показателей заболеваемости COVID-19 в Кременчуге. Городская комиссия передаст сегодня соответствующий протокол областной комиссии ТЭБ НС. Его должны утвердить на государственном уровне.


Мэр Кременчуга Виталий Малецкий заявил, что перевод Кременчуга из зеленой зоны в желтую проводится в целях безопасности горожан – чтобы путем введения более жестких карантинных мер приостановить распространение коронавирусной инфекции в городе.


С августа Кременчуг находился в зеленой зоне эпидопасности – это наиболее комфортная зона с минимальными показателями заболеваемости. Но относительно комфортный период закончился.


Руководитель горздрава Максим Середа сообщил, что Кременчуг по одному из показателей превысил нормы, приемлемые для зеленой зоны эпидемической опасности.

В частности, мы превысили показатель интенсивности заболеваемости COVID-19. За последние 14 дней этот показатель составил 99,2 случая на 100 тысяч населения. А для зеленой зоны, в которой пока находится Кременчуг, показатель должен составлять менее 40 случаев на 100 тысяч населения.


Таким образом руководитель горздрава признал, что есть объективные основания для вывода Кременчуга из зеленой зоны в желтую.


И комиссия единогласно приняла решение ходатайствовать о переводе Кременчуга в желтую зону эпидопасности.


 На заседании комиссии озвучили, что когда Кременчуг окажется в желтой зоне, в первую очередь будет ограничена работа заведений общественного питания (рестораны, кафе) в ночное время – с 24.00 до 7.00 они не будут работать.


Также будет запрещена работа ночных клубов и дискотек.


И запретят посещать детские сады и школы, если там более 50% воспитанников и персонала будут находиться на самоизоляции как контактные лица.


Запретят работу хостелов.


В общественном транспорте ездить придется только на сидячих местах.

3
Автор: Лариса Артеменко
Теги: коронавирус COVID-19 зеленая зона желтая зона МОЗ комиссия ТЭБ НС Кременчуг ужасный карантин
компанія «Інтера Люкс»
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх