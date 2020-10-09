14 кременчужан умерли от COVID-19. Сегодня +1

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Сегодня, 9 октября, ещё один кременчужанин умер от COVID-19 в инфекционном отделении больницы "Кременчугской". Об этом на заседании комиссии ТЭБ ЧС сообщил руководитель горздрава Максим Середа.





На утро 9 октября в Кременчуге было зерегистрировано 13 смертей от коронавирусной инфекции. К вечеру к ним прибавилась ещё одна.





С начала карантина, за шесть месяцев (с марта до сентября) от коронавирусной инфекции умерли четверо кременчужан. В сентябре зафиксировали 5 летальных исходов. За первую декаду октября добавилось ещё 5.





Медики объясняют рост числа смертей тем, что резко увеличилось число заболевших. Летом были дни, когда в Кременчуге регистрировали 2-3 случая коронавирусной инфекции за сутки. Сегодня, 9 октября, их зарегистрировали 63.