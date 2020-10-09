Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 09.10.2020 11:00
Підтверджені:
Україна250538
Кременчук529
Хворі:
Україна135109
Кременчук280
Одужало:
Україна110650
Кременчук237
Померло:
Україна4779
Кременчук12
Кременчук, Здоров'я, Коронавірус / Карантин

14 кременчужан умерли от COVID-19. Сегодня +1

Сьогодні, 18:32 Переглядів: 320

Больше заболевших – больше летальных исходов

Сегодня, 9 октября, ещё один кременчужанин умер от COVID-19 в инфекционном отделении больницы "Кременчугской". Об этом на заседании комиссии ТЭБ ЧС сообщил руководитель горздрава Максим Середа.


На утро 9 октября в Кременчуге было зерегистрировано 13 смертей от коронавирусной инфекции. К вечеру к ним прибавилась ещё одна.


С начала карантина, за шесть месяцев (с марта до сентября) от коронавирусной инфекции умерли четверо кременчужан. В сентябре зафиксировали 5 летальных исходов. За первую декаду октября  добавилось ещё 5.


Медики объясняют рост числа смертей тем, что резко увеличилось число заболевших. Летом были дни, когда в Кременчуге регистрировали 2-3 случая коронавирусной инфекции за сутки. Сегодня, 9 октября, их зарегистрировали 63.

1
Автор: Лариса Артеменко
Теги: коронавирус смерть от коронавируса Кременчуг COVID-19
компанія «Інтера Люкс»
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх