Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 09.10.2020 11:00
Підтверджені:
Україна250538
Кременчук529
Хворі:
Україна135109
Кременчук280
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Кременчук, Здоров'я, Коронавірус / Карантин

COVID-19: Сегодня решат, переводить ли Кременчуг из зеленой зоны в желтую

Сьогодні, 14:52 Переглядів: 1 647

 

Это связано с ростом заболеваемости в городе

Сегодня, в 16.00, соберется городская комиссия ТБЧС. Комиссия будет рекомендовать перевести Кременчуг из зеленой зоны эпидемической опасности в желтую.


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Такое решение связано со стремительным ростом количества кременчужан, заболевших COVID-19. Только сегодня, 9 октября, зарегистрировано 63 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции.


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Зеленая зона, в которой Кременчуг находился с августа, наиболее комфортная, она характеризуется наиболее низким уровнем заболеваемости – и, соответственно, наименьшим количеством карантинных ограничений.


 


Желтая зона характерна более высокими показателями заболеваемости и усилением карантинных ограничений.


Деление на цветные зоны эпидемической опасности МОЗ ввел с 1 августа текущего года. Всего зон четыре: зеленая, желтая, оранжевая, красная.

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Автор: Лариса Артеменко
Теги: коронавирус COVID-19 зеленая зона желтая зона эпидемическая опасность Кременчуг
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