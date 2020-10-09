COVID-19: Сегодня решат, переводить ли Кременчуг из зеленой зоны в желтую

Сегодня, в 16.00, соберется городская комиссия ТБЧС. Комиссия будет рекомендовать перевести Кременчуг из зеленой зоны эпидемической опасности в желтую.
Такое решение связано со стремительным ростом количества кременчужан, заболевших COVID-19. Только сегодня, 9 октября, зарегистрировано 63 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции.
Зеленая зона, в которой Кременчуг находился с августа, наиболее комфортная, она характеризуется наиболее низким уровнем заболеваемости – и, соответственно, наименьшим количеством карантинных ограничений.
Желтая зона характерна более высокими показателями заболеваемости и усилением карантинных ограничений.
Деление на цветные зоны эпидемической опасности МОЗ ввел с 1 августа текущего года. Всего зон четыре: зеленая, желтая, оранжевая, красная.