В первой больнице развернут госпиталь для пациентов с COVID-19

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41% коек в городских больницах уже заняты этими пациентами

В Кременчугской первой городской больнице им. Богаевского развернут госпиталь для лечения пациентов с COVID-19. Об этом сегодня сообщила вице-мэр Ольга Усанова.





Пациентов там начнут принимать с 12 октября.





Эту дополнительную госпитальную базу развернут, потому что в Кременчуге резко возросло количество пациентов с коронавирусной инфекцией – только сегодня, 9 октября, зарегистрировано 63 подтвержденных случая COVID-19.



Госпиталь рассчитан на 120 койкомест. Откроют его на базе пульмонологического отделения первой больницы. Мэр Кременчуга Виталий Малецкий сказал, что пульмонология обеспечена аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ) – хотя и не в полном объеме. Эти аппараты необходимы при лечении пациентов с COVID-19.



Вице-мэр Усанова сообщила, что в настоящее время кременчугские больницы имеют в своем распоряжении такое количество койкомест для пациентов с COVID-19: