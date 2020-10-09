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Кременчук, Здоров'я, Коронавірус / Карантин

В первой больнице развернут госпиталь для пациентов с COVID-19

Сьогодні, 14:25 Переглядів: 1 545

 

41% коек в городских больницах уже заняты этими пациентами

В Кременчугской первой городской больнице им. Богаевского развернут госпиталь для лечения пациентов с COVID-19. Об этом сегодня сообщила вице-мэр Ольга Усанова.


Пациентов там начнут принимать с 12 октября.


Эту дополнительную госпитальную базу развернут, потому что в Кременчуге резко возросло количество пациентов с коронавирусной инфекцией – только сегодня, 9 октября, зарегистрировано 63 подтвержденных случая COVID-19.


Госпиталь рассчитан на 120 койкомест. Откроют его на базе пульмонологического отделения первой больницы. Мэр Кременчуга Виталий Малецкий сказал, что пульмонология обеспечена аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ) – хотя и не в полном объеме. Эти аппараты необходимы при лечении пациентов с COVID-19.


Вице-мэр Усанова сообщила, что в настоящее время кременчугские больницы имеют в своем распоряжении такое количество койкомест для пациентов с COVID-19:

  • Инфекционное отделение больницы «Кременчугской» – 70 коек (51 уже занята пациентами с COVID-19);
  • Инфекционное отделение детской больницы – 60 коек (8 уже заняты маленькими пациентами);
  • Больница «Правобережная» – 15 коек (в настоящее время они не заняты).
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Автор: Лариса Артеменко
Теги: коронавирус COVID-19 койкоместо инфекционное отделение госпиталь Кременчуг
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