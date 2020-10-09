У Полтаві чоловік вбив 36-річну жінку і залишив тіло у ванній

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Вчора, 8 жовтня, у Полтаві чоловік вбив 36-річну жінку і залишив тіло у ванній. Про це сповістив відділ комунікації поліції Полтавської області.





Інформація про конфлікт в одній із квартир будинку на вулиці Івана Мазепи надійшла до поліції від місцевих мешканців близько 16.00.

Коли на місце події прибула слідчо-оперативна група Полтавського відділу поліції, у ванній кімнаті квартири, на яку вказували громадяни, поліцейські знайшли мертвою 36-річну полтавку зі слідами насильницької смерті.





За попередньою версією слідства, між потерпілою та місцевим 41-річним чоловіком виник конфлікт, у ході якого полтавець завдав жінці численні ножові поранення, внаслідок чого вона померла.





За фактом умисного вбивства слідчий поліції Полтави відкрив кримінальне провадження за кваліфікуючими ознаками частини 1 статті 115 Кримінального кодексу України. Чоловіка, який обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочину, затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Фігуранту повідомлили про підозру, зараз вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Тривають слідчі дії.