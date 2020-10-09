Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 09.10.2020 11:00
Підтверджені:
Україна250538
Кременчук529
Хворі:
Україна135109
Кременчук280
Одужало:
Україна110650
Кременчук237
Померло:
Україна4779
Кременчук12
Надзвичайні новини, Полтавщина

У Полтаві чоловік вбив 36-річну жінку і залишив тіло у ванній

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 185

 

Нападник завдав жертві численних ножових поранень

Вчора, 8 жовтня, у Полтаві чоловік вбив 36-річну жінку і залишив тіло у ванній. Про це сповістив відділ комунікації поліції Полтавської області.


Інформація про конфлікт в одній із квартир будинку на вулиці Івана Мазепи надійшла до поліції від місцевих мешканців близько 16.00.

Коли на місце події прибула слідчо-оперативна група Полтавського відділу поліції, у ванній кімнаті квартири, на яку вказували громадяни, поліцейські знайшли мертвою 36-річну полтавку зі слідами насильницької смерті.


За попередньою версією слідства, між потерпілою та місцевим 41-річним чоловіком виник конфлікт, у ході якого полтавець завдав жінці численні ножові поранення, внаслідок чого вона померла.


За фактом умисного вбивства слідчий поліції Полтави відкрив кримінальне провадження за кваліфікуючими ознаками частини 1 статті 115 Кримінального кодексу України. Чоловіка, який обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочину, затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Фігуранту повідомлили про підозру, зараз вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Тривають слідчі дії.

1
Автор: Катерина Турубара Джерело фото: styler.rbc.ua
Теги: труп ванная Полтава ножевое ранение
компанія «Інтера Люкс»

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх