Covid-19 в Україні/Кременчуці
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Підтверджені:
Україна239337
Кременчук427
Хворі:
Україна128770
Кременчук188
Одужало:
Україна105970
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Кременчук, Здоров'я, Коронавірус / Карантин

За добу у Кременчуці виявили 63 нові випадки коронавірусу, один пацієнт з COVID-19 помер

Сьогодні, 20:56 Переглядів: 1 368 Коментарів: 5

 

Захворіло 2 дитини - 15 та 17 років

Сьогодні, 8 жовтня, у Кременчуці зареєстрували 63 нові випадки захворювання на коронавірус.


Як повідомляє пресслужба мерії, захворіли 31 жінка віком від 19 до 80 років та 30 чоловіків віком від 22 до 93 років. Також захворіло 2 дитини - 15 та 17 років.


60 пацієнтів перебуває на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів. Троє лікуються в інфекційному відділенні.


По всіх випадах проводяться епідемічні розслідування. З'ясовується коло контактних осіб.


На жаль, сьогодні маємо смертельний 1 випадок.


Одужало 6 осіб.


Всього зареєстровано 529 випадків, одужало 237, померло 12.

3
Автор: Руслана Горгола
Теги: коронавірус коронавирус статистика заболеваемость
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 5

371
Кавоман:
Сьогодні, 21:09

"По всіх випадах проводяться епідемічні розслідування. З'ясовується коло контактних осіб."

Сумніваюся. Коли випадків було 1-2-5-10 - то реально, а коли 63 - то навряд чи.


19 2
146
canek:
Сьогодні, 21:54

Сколько лечится в больнице? Сколько осталось койкомест?


6 3
18
Шамиль:
Сьогодні, 22:11

ВСЕ. НАЧАЛОСЬ !!!


5 1
14
Sergio:
Сьогодні, 22:20

Цитата: canek

Сколько лечится в больнице? Сколько осталось койкомест?

врядли остались, скоро в первую ложить будут

 



огось


1 1
57
Prav:
Сьогодні, 22:28

"Всього зареєстровано 529 випадків, одужало 237, померло 12." Телеграф, а что с вашей табличкой вверху ?


1 1

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