За добу у Кременчуці виявили 63 нові випадки коронавірусу, один пацієнт з COVID-19 помер

Сьогодні, 20:56 Переглядів: 1 368 Коментарів: 5

Захворіло 2 дитини - 15 та 17 років

Сьогодні, 8 жовтня, у Кременчуці зареєстрували 63 нові випадки захворювання на коронавірус.





Як повідомляє пресслужба мерії, захворіли 31 жінка віком від 19 до 80 років та 30 чоловіків віком від 22 до 93 років. Також захворіло 2 дитини - 15 та 17 років.



60 пацієнтів перебуває на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів. Троє лікуються в інфекційному відділенні.



По всіх випадах проводяться епідемічні розслідування. З'ясовується коло контактних осіб.



На жаль, сьогодні маємо смертельний 1 випадок.



Одужало 6 осіб.



Всього зареєстровано 529 випадків, одужало 237, померло 12.