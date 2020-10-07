Кременчуцький тервиборчком зареєстрував кандидатів від «Європейської солідарності»

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8 жовтня відбулося чергове засідання кременчуцької міської територіальної виборчої комісії на якому тервиборчком таки зареєстрував кандидатів від «Європейської солідарності».





Члени комісії пояснили, що поспілкувалися з апаратом ЦВК і вирішили не чекати на її рішення, а вирішити питання самостійно. Партія подала заявку на включення 42 членів, а документи надала лише на 37. 28-29 вересня 13 кандидатів подали заяви про відкликання своїх кандидатур.





Тож комісія зареєструвала 24 кандидата від партії «Європейська солідарність». Один член комісії проголосував «проти» і пообіцяв надати пояснення причин письмово.





Представниця «Європейської солідарності», яка була присутня на засіданні, подякувала членам комісії за те, що ті таки зареєстрували кандидатів від партії. Але звернула їх увагу на те, що їм слід було зробити це ще вчора і не маніпулювати, щодо спілкування ЦВК, адже ні вчора, ні сьогодні ЦВК питання щодо роз'яснення про реєстрацію кандидатів від «Європейської солідарності» не розглядалося.





Також комісія проголосувала за те, щоб включити «Європейську солідарність» до виборчого бюлетеню під №14, тобто останніми в списку.









Нагадаємо, 29 вересня Кременчуцька територіальна міська виборча комісія відмовила в реєстрації всім кандидатам до міськради від партії «Європейська солідарність» (ЄС). 30 вересня, керівник виборчого штабу партії Сергій Ярош повідомив «Телеграфу», що їх юристи готують позовну заяву до Полтавського окружного адміністративного суду - ЄС оскаржить рішення тервиборчкома.





Перед тим, як тервиборчком відмовив ЄС в реєстрації, 13 кандидатів зі списку ЄС раптово написали заяви про відмову брати участь у виборах.





Полтавський суд зобов’язав Кременчуцьку територіальну виборчу комісію заново розглянути питання реєстрації списку ЄС. Згодом харківський апеляційний суд залишив це рішення без змін.





7 жовтня Кременчуцька міська територіальна виборча комісія вирішила звернутися до Центральної виборчої комісії, щоб ЦВК роз'яснила, як діяти з реєстрацією списку «Європейської солідарності» на вибори до Кременчуцької міської ради.

